Egyetlen színházjegy áráért Magyarország legnépszerűbb zenekarainak koncertjére juthat be, aki ellátogat az idei VéNégy Fesztivál és Színházi találkozóra. Idén is négy ország színházi előadásainak ad otthont a váci fesztivál, ahova július 5-8 között cseh, lengyel, szlovák és magyar társulatok érkeznek a Dunakanyarba.

Idén hatodik alkalommal rendezik meg a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót Vácon. A szervezők nem titkolt célja, hogy minél több embert csábítsanak be a színházi előadásokra, így

a színházjegy mellé ajándék belépő jár a Duna-parti programokra, koncertekre.

A fesztivál idei fellépői többek között a Belga, a Punnany Massif, az Ivan and the Parazol, a Tankcsapda, Péterfy Bori, a Vad Fruttik, a Kiscsillag és a Quimby. A magyar együttesek mellett minden nap bemutatkoznak friss bandák a V4-es országokból is. Ugyanígy a színházi program is a V4-országok előadásaiből áll össze. Csehországból a prágai Svandonvo Színház társulata jön el Sabina Krátká Sírj bébi, sírj! című művének színpadi változatával. A vígjáték öt nőről szól, akik megpróbálnak rájönni a boldogság titkára.

Az előadás július 5-én, 17 órakor kezdődik. Másnap, 6-án a varsói Színházi Akadémia és a łódźi Chorea Színház közös produkciója, a Hamlet-esettanulmány kerül színpadra. Az előadás megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogy ki is Hamlet a mai világban?

Július 7-én, szombaton a szlovákiai Nyitrából érkező Andreja Bagara Színház ad elő Szlovákiából, akik Ágota Kristof A nagy füzet-ét adják elő, amelynek története a háborúban zajlik. Egy anya vidékre menekíti ikreit a nagyanyjukhoz, és a gyerekeknek egyedül kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat egy füzetbe. Kristóf Ágota tizenöt nyelvre lefordított első regénye fekete humorral átszőtt mese és fejlődésregény egyszerre. Vízió egy könyörtelen, elembertelenedett világról, a háború és az azt követő ellentmondásos időszak szörnyűségeiről. A színházi program a VéNégy előadással zárul július 8-án, amikor is a négy ország színészei közösen adnak elő.