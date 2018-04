Egy lopott furgonba gyömöszölt tucatnál is több gitárt és egy motorkerékpárt is az amerikai American Head Charge nevű metalzenekar énekese. Pechére a rendőrség leállította, igazoltatta, aztán az intézkedés közben kiderült, hogy nem tud elszámolni a halomnyi gitárral. Sem.

Az American Head Charge nevű metalbanda énekese, Cameron Heacock egy lopott kisbusszal közlekedett, mikor egy járőrkocsi megállította és igazoltatta. A rövid igazoltatás utáni vizsgálódásnál több – az énekes erkölcsére nézve – kellemetlen dolog derült ki. Többek között az, hogy nem tud elszámolni a furgon rakterében felhalmozott 13 vadonatúj gitárral.

A gitárok mellett még egy motorkerékpár is bekerült a furgonba, az is lopott volt, ahogy a holmit szállító kisbusz is az volt. A gitárok közül kilencről kiderült, hogy a néhány kilométerrel arrébb lévő hangszeráruházból valók. Heacock azóta őrizetben van, és még a napokban várható a tárgyalása - írja az NME.

Az American Head Charge 1997-ben alakult, és egy kétéves szünet után, 2011 óta újra zenélnek. Legutóbbi albumuk 2016-ban jelent meg Tango Umbrella címmel.