Történelmet írt a popzene királynője

Beyoncé az első fekete nő, aki a kaliforniai Coachella Fesztivál headlinere lehetett, sőt, ő kapta a legnagyobb fizetést is az idei fellépők közül.Az énekesnő már tavaly bekerült volna a történelemkönyvekbe, ha akkor terhessége miatt nem kellett volna lemondania a meghívást. Beyoncé elmondta, hogy már akkor megálmodta az egész műsort, ami végül nagyon látványosra sikerült - írta az NME. Nofertitinek öltözve indította a show-t, később pedig Beyoncé egykori lánybandája, a Destiny's Child is összeállt egy rövid időre, de fellépett a koncerten férje, Jay Z, és húga Solange is. Beyoncé egyébként a szülés után most állt először színpadra,és a történelmi jelentőségű műsorban most is szerepett kapott az énekesnő származása. Többek között Malcolm X polgárjogi aktivistát idézte, de megemlékezett a feketék jogaiért küzdő dzsesszénekesnőről, Nina Simonéról is. A Nofertiti-jelmeztől eltekintve leginkább úgy nézett ki a show, mintha Beyoncé saját diákszövetségének bulija lett volna. Ennek megfelelő kapucnispulcsit is válaszott magának, amin a Béta-Delta-Kappa-felirat díszelgett, ahol a béta és a kappa valószínűleg Beyoncé monogramjára utalt. Az énekesnő nettó két órás fellépést csinált, 26 számot adott le, és 100 háttértáncos segítette a látványban.

