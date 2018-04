Negyven évvel ezelőtti bemutatása óta a Csillagok háborúja: Egy új remény még mindig óriási hatással van a kulturális életre, legendássá vált története, karakterei, elképesztő látványvilága és John Williams zenéi nézők millióit inspirálták. A film egy élő szimfonikus koncerttel egybekötve október 16-án érkezik a Papp László Budapest Sportarénába.

Ősszel Budapestre látogat a Star Wars In Concert: New Hope filmshow, amelyet a Prágai Filharmonikus Zenekar kísér az Oscar-díjas John Williams művei alapján. Negyven évvel ezelőtti bemutatása óta a Csillagok háborúja: Egy új remény még mindig óriási hatással a kulturális életre. Legendássá vált története, karakterei, elképesztő látványvilága és John Williams zenéi nézők millióit inspirálták. A magyar rajongók most egy élő szimfonikus koncerttel egybekötve élhetik át a Star Wars-életérzést, mert a Csillagok háborúja: Egy új remény koncertje végre ellátogat Budapestre is.

A filmes koncerten a Csillagok háborúja: Egy új remény című film felújított változata elevenedik meg. A legendás művet természetesesn vásznon mutatják be, amit különleges technikai megoldásokkal tesznek még látványosabbá. „Örülünk, hogy a Star Wars-rajongóknak végre lehetőségük lesz átélni egy ilyen élő koncertélményt. A nyitó dallamoktól az utolsó percekig John Williams alkotása a filmzenei világ mesterműve” - mondta Grant Watmuff, a Disney Music Group EMEA licensz és stratégiai partnerség menedzsere.

John Williams a nyolc Star Wars-film zeneszerzőjeként vált világhírűvé, az 1977-es Egy új remény című rész zenéjéért Oscar-díjat is kapott. A Birodalom visszavág, A Jedi visszatér és Az ébredő Erő zenéi pedig mind kaptak egy-egy Oscar-jelölést. Williams összesen öt Oscar-, négy Golden Globe-, hét BAFTA- és 22 Grammy-díjat kapott. Ötven Oscar-jelölésével John Williams a legtöbbször jelölt élő személy, a díj eddigi történetében pedig ő a második legtöbb jelölést kapott művész Walt Disney után. John Williams 2000-ben bekerült a hollywoodi Hall of Fame-be,és megkapta a Kennedy Center életműdíját is. A Csillagok háborúja: Egy új remény szupershow 2018. október 16-án érkezik a Papp László Budapest Sportarénába. A filmshow-t Christophe Eliot irányításával a Prágai Filharmonikus Zenekar kíséri.