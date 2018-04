Messze a várakozásokon felül érkeztek szerzemények a Budapest Dal 2018 néven meghirdetett pályázatára. Összesen 116-an gondolták úgy, hogy kedvük és ihletük van dalt írni, a zsűri pedig nincs könnyű helyzetben. Azt a három számot kell kiválasztaniuk, amelyik nemcsak jó, de passzol Budapest atmoszférájához, kifejezi a város hangulatát.

Lejárt a Budapest Dal 2018 pályázati határideje, még a szervezőket is meglepte, milyen sokan éreztek késztetést, hogy megalkossák a főváros dallamát. Összesen 116 eddig ismeretlen előadó gondolta úgy, övé lehet a legjobb szerzemény. A zsűri pedig nehéz helyzetben van, lázasan folyik a munka, hogy néhány napon belül eredményt hirdessenek. Az érdeklődők a Budapest Dal Facebook-oldalán és Instagram-profilján is követhetik a versenyt.

„Benne vagyunk erősen a kiválasztásban, először egy harmincas körre szűkítjük a jelentkezőket, majd abból újabb tízre szűkül a lista, hogy végül közösen megtaláljuk azt a hármat, amelyik felkerülhet majd az albumra. Nagyon nem könnyű a feladat, objektíven kell döntenünk egy alapvetően nagyon is szubjektív kérdésben, hiszen az, hogy kinek mi tetszik, kúszik be a fülébe, az azért nagyon egyéni” - mondta Joós István, a Magneoton vezérigazgatója, akit szakmai berkekben sokan a tévedhetetlen becenéven emlegetnek, mert állítólag különleges érzéke van ahhoz, hogy igazi slágereket találjon.

Joós István azt is mondta, „nagyon heterogén a paletta, vannak, amelyek eleve nem ütötték meg a szintet, van, aki szimpla instrumentális zenei alapot küldött. Aztán más egészen mély mondanivalójú dalt küldött, amin az ember megáll egy pár percre, mert annyira megfogja, de úgy gondolom, itt üde, kellemes, finom, minden erőlködéstől mentes nótákat keresünk, amelyek úgy bekúsznak az ember bőre alá és jól érzi magát tőle. Természetesen a jó melódia mellett egy ötletes szöveg nagyon felértékelheti a dalt és a döntést. Nyilván fontos szempont az is, hogy egyrészt passzoljanak ahhoz a 11 dalhoz, amit a meghívott ismert előadók írtak, másrészt azért olyan legyen, ami ki is egészíti azokat, vagyis kicsit más legyen, mint a meglévőek”.

A 11 előadó, akik elfogadták a szervezők felkérését, és biztosan rajta lesznek a közös albumon: Honeybeast, Závodi + Berkes Olivér, Király Viktor, Radics Gigi, Compact Disco, Caramel, Anna & the Barbies, Zséda, Charlie, Keresztes Ildikó és Frenreisz Károly. Hogy melyik lesz a hozzájuk csatlakozó három, az rövidesen kiderül. A 14 kiválasztott dalra április 16-tól szavazhat a közönség. Ezt követően a Thália Színházban az így összesen 14 előadó április 27-én mutatkozik be, itt a szakmai zsűri és a közönségszavazatok alapján dől el, hogy kié lesz Budapest dala 2018-ban. A győztes nyereménye egymillió forint, valamint egy éven át övé a Budapest Dal 2018 különdíjasa cím.