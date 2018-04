Szandinak és Bogdán Csabának három gyereke van, de elgondolkodtak a negyediken is annak idején, de végül öten maradtak a családban. Az érdekes pedig az, hogy az énekesnőnek megjelent a negyedik gyerek.

Szandinak és férje, Bogdán Csaba három közös gyereket nevelnek. Szandi álma tehát valóra vált, mert mindigi is három gyereket szeretett volna, azonban volt idő, amikor felmerült egy negyedik jövevény gondolata is. Szandi a Lokálnak mesélt arról, hogy volt, mikor ő, volt, mikor a férje szerette volna jobban a negyedik gyereket, azonban addig húzódott a dolog, hogy végül azt mondták, „most már inkább ne”.

A negyedik gyereknek Szandi lányt szeretett volna, és még a nevet is kiválasztották erre az esetre: Emese lett volna. A lány, akit soha nem láthattak,

többször meg is jelent Szandinak.

Erről azt mondta, „volt egy álmom, amelyben egy kislány nézett rám, és azt mondta: »Én vagyok a negyedik gyereketek, aki nem született meg.« Nagyon életszerű volt az egész, és mély nyomott hagyott bennem. Majd pár hétre rá útközben az autóban épp elbóbiskoltam,

amikor ugyanaz a kislány megszólított,

és annyit mondott: »Emese«. Meglepő és furcsa volt ezt tapasztalnom, de semmilyen rossz érzés nem maradt bennem, pozitív emlékként gondolok rá. Nem vagyok elutasító, sokkal inkább nyitott vagyok az ilyen ezoterikus dolgokra. Tágra nyílt szemmel nézek ezekre, és nem tudom, hogy higgyek bennük vagy sem, mindenesetre ezek ténylegesen megtörténtek, hallottam azokat a hangokat.”