Csak 19 éves volt, amikor bedrogozta és megerőszakolta a sztárénekes

Állítólag szexuális úton terjedő betegséget is elkapott R. Kellytől a nő, aki a múlt héten jelentette fel az egykori R&B sztárt. A nő nem vállalta a nevét, de azt mondta, 19 éves volt, amikor R. Kelly bedrogozta és megerőszakolta.

Újabb vádak érték R. Kellyt, mert ismét egy volt barátnője jelentkezett a rendőrségen. Amint azt korábban megíruk az R&B sztár egyik exbarátnője szerint úgy bánt a nőkkel, mintha a háziállatai lettek volna,most egy újabb egykori barátnő is kitálalt.

A nő azt állítja, hogy 8 hónapig jártak R. Kellyvel, és idén februárban szakítottak. A nevét nem vállalta, de azt mondta, hogy R. Kelly leitatta, bedrogozta, majd megerőszakolta.

Az amúgy is nagoyn rondának tűnő ügy részleteihez még hozzá tartozik, hogy a nő még csak 19 éves volt, mikor mindezek megtörténtek vele, ráadásul azt állaítja, hogy valamilyen nemi betegséget is elkapott R. Kellytől - írta az NME. A nő a múlt héten tett feljelentést a dallasi rendőrségen, ahol már vizsgálják az ügyet. Nem lehet meglepő, hogy R. Kelly ügyvédje ezeket a vádakat is tagadja.