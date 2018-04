Székhelyi József tüdejéből eltűnt a daganat

Székhelyi József a tervezett kezelések felénél jár, mégis úgy tűnik, a tüdejéből teljesen eltűnt a daganat.

Úgy tűnik, Székhelyi József daganatos betegsége ellen használa a kemoterápia. Ugyanis a színész tüdejéből már teljesen eltűnt a daganat, és az áttétek is sorvadnak. Székhelyi József betegsége tavaly ősszel derült ki, és azóta folyamatosan küzd, aláveti magát minden kezelésnek, nagyon bízik az orvosokban, és ami nagyon fontos,

le akarja győzni a betegséget.

Már többször nyilatkozta, hogy „éljen az élet, dögöljön meg a rák!”. És úgy tűnik, a pozitív hozzáállás, az elutasított betegségtudat és a kezelések jó eredményeket hoztak.