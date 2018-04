Csütörtökön nyitja meg kapuit a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A magyar könyvkultúra legrangosabb nemzetközi eseményén 26 ország 160 kiállítója, több mint 170 program várja a könyvrajongókat.

Csütörtökön nyitja meg kapuit a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A könyv és a szerzői jogok április 23-i világnapjához (Shakespeare és Cervantes halálának napjához) időzített kiállítás és vásár április 22-ig várja az érdeklődőket. A magyar könyvkultúra legrangosabb nemzetközi eseményévé vált találkozó bemutatkozási lehetőséget biztosít az íróknak, üzletkötési és szellemi fórumot a szakmának, a magyar és külföldi könyvkiadóknak, könyvkereskedőknek és könyvtárosoknak. Idén

26 ország 160 kiállítója, több mint 170 program, többszáz vendég– köztük írók, tudósok és művészek – várja a könyvrajongókat.

A látogatottság évek óta magas, a látogatók idén csaknem 50 ezer kötet, köztük több száz újdonság közül válogathatnak. A budapesti könyvfesztivál sajátossága, hogy az európai könyvvásárok gyakorlatától eltérően a kiállított könyvek a helyszínen meg is vásárolhatók, a Millenáris e négy nap alatt Európa legnagyobb könyvesboltjaként működik. A budapesti könyvfesztivál ötlete már 1990-ben felvetődött, a megrendezésről szóló együttműködési megállapodást 1993 szeptemberében írta alá a Frankfurti Könyvkiállítás és Könyvvásár Igazgatósága, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE). Az I. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 1994. április 23-án nyílt meg a Budapest Kongresszusi Központban, de a nagy érdeklődésre való tekintettel 2008 óta a Millenáris park a rendezvény helyszíne.

A programok között több mint száz felolvasás, dedikálás, könyvbemutató, beszélgetés, író-olvasó találkozó, kiállítás, koncert, színházi bemutató, kiállítás, filmvetítés, gyermekprogram szerepel. Európa 18 országából érkező tehetséges pályakezdő prózaírók a tizennyolcadik alkalommal megrendezett Európai Elsőkönyvesek Fesztiválján mutatkozhatnak be, Magyarországot Csutak Gabi képviseli. Ebben az évben is megrendezik a külföldi íróvendégek eszmecseréjét, az Európai Írótalálkozót, valamint a könyvtárosok szakmai fórumát, a Könyvtáros Klubot is. A fesztiválhoz hetedik alkalommal csatlakozik a Kis Könyves Éj elnevezésű rendezvény, melynek keretében 30 budapesti és vidéki független könyvesbolt szervez kulturális programokat április 20-án. A diákcsoportok számára Irodalom jelmezben címmel jelmezes vetélkedőt hirdettek. A négynapos eseménysorozat egyik leglátogatottabb helyszíne várhatóan most is a Gyermek(b)irodalom lesz.

A díszvendéget megillető Budapest Nagydíjat a fesztivál nyitónapján

Daniel Kehlmann német-osztrák író kapja, akinek a Tyll című regényét a könyvfesztiválra adják ki magyarul.

Daniel Kehlmann német író a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége Kehlmann hamar a német nyelvű irodalom nagy felfedezettje lett, regényei és esszékötetei hatalmas kritikai és közönségsikert arattak. A világhírnevet a 2005-ben megjelent A világ fölmérése című regényével érte el, amely két neves tudós, Alexander von Humboldt és Carl Friedrich Gauss életének történetét meséli el, miközben megismertet bennünket a modern tudomány keletkezésével. A regény magyarul Rátóti Zoltán előadásában hangoskönyvben is megjelent. 2009-ben adták ki a Hírnév - Regény kilenc történetben című művét. Szokatlan családregénye, az F (2013) a 2015-ös budapesti könyvfesztivál egyik újdonsága volt. A 2017-ben megjelent Tyll (Tyll Ulenspiegel, a halhatatlan tréfacsináló történetének feldolgozása) a könyvfesztivál alkalmából idén került a magyar olvasók kezébe. A fesztiválon megtalálhatjuk még A Beerholm-illúzió új kiadását is. A Bécsben és Berlinben élő Kehlmann 2015-ben járt legutóbb a könyvfesztiválon, amikor író-barátja, az amerikai Jonathan Franzen volt a díszvendég. Az európai irodalom egyik legeredetibb szerzőjeként számon tartott író 2006-ban elnyerte a legrangosabb német irodalmi elismerést, a Kleist-díjat, 2007-ben a Die Welt világirodalmi díját (WELT-Litaraturpreis) kapta meg, 2008-ban pedig Thomas Mann-díjjal tüntették i. Kritikusai világszerte kifinomultságát, hatalmas tárgyi tudását, intelligenciáját és páratlan humorát dicsérik, ez utóbbi már védjegyének tekinthető, de megértése - az író szerint - néha problémát okoz a német olvasóknak. Kehlmann a mainzi Tudományos és Irodalmi Akadémia tagja. Az írás mellett irodalomtörténeti kurzusokat is tart, 2001 óta több egyetemen is vendégtanárként ad elő (Mainz, Wiesbaden, Göttingen, New York). Könyveit negyvenhat nyelvre fordították le. Színpadi műveket is ír, Szenteste című darabját tavaly Bécsben, idén pedig Münchenben, majd április elején - elsőként nem német nyelvterületen - a budapesti Hatszín Teátrumban mutatták be. Én és Kaminski című regényéből 2015-ben forgatott filmet a Good Bye, Lenint is jegyző Wolfgang Becker, Daniel Brühl főszereplésével.

Az elmúlt években a fesztiválon díszvendég országként mutatkozott be Csehország, Franciaország, Kanada, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Kína, Románia, a skandináv országok, 2011-ben – Magyarország uniós elnökségének tiszteletére – rendhagyó módon az Európai Unió 27 tagországa, 2014-ben Törökország, majd Szlovákia.

Két éve a magyar könyvkultúra, a szervezett magyar könyvpiac 220 éves jubileumát ünnepelték, tavaly pedig a visegrádi együttműködésben Magyarország mellett részt vevő Csehország, Lengyelország és Szlovákia közösen mutatta be kortárs irodalmát és kultúráját. Idén Szerbia a díszvendég.