Fordulópont a Concerto Budapest életében

A világ klasszikus zenei toplistáinak élén szereplő szólisták neveit felsorakoztató 2018-19-es évad bemutatása mellett a Ligeti György születésnapján, május 28-án debütáló Ligeti Ensemble megalakulását jelentette be Keller András a Concerto Budapest sajtótájékoztatóján.

„A második legrégebbi magyar szimfonikus zenekarként 111 éves múltra tekint vissza a Concerto Budapest. Tíz éve egy új korszak kezdődött, öt éve pedig állami fenntartás alá került az együttes. Egy késleltetett fordulat pedig, bízunk benne, az idén következik be. Ez alatt azt értem, hogy az állami fenntartás elmúlt 5 éve alatt a magas szintű működéshez szükséges anyagi erőforrások nem álltak a rendelkezésünkre. Azt gondolom, hogy 10 év bizonyítás után elkerülhetetlenné vált, hogy ez a sok tehetséges fiatalt foglalkoztató zenekar, amely óriási volumenben dolgozik, versenyképes és biztonságos munkahelyeket adhasson a művészeinek. Tehát, arra kértem a Kormányt, hogy még ebben az évben biztosítsa a Concerto Budapest részére a zenekar formátumához szükséges létszám teljes körű foglalkoztatásához, valamint a nemzetközi aktív jelenlétéhez nélkülözhetetlen erőforrásokat.

Az elmúlt 10 évben nagyon sokat bizonyítottunk: az egyik legproduktívabb magyar zenekarként évente közel 80 koncerttel, és közel 60 különböző műsorral jelentkezünk, amellyel egy nagyon jelentős kultúrateremtő erőt képviselünk. Hazánk óriási kincsekkel rendelkezik a zenekari kultúrában. Véleményem szerint Magyarország legalább 3-4 zenekarral is képviseltethetné magát a nemzetközi élvonalban. Ez közös érdekünk. Azt biztosan állíthatom, hogy a Concerto Budapest erre alkalmas, és erre is van predesztinálva." – mondta el Keller András, a zenekar művészeti vezetője és karmestere.

Szabó Stein Imre, aki nemzetközi stratégiai ügyekben működik együtt a Concerto Budapesttel –, elmondta, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Concerto Budapest a nemzetközi élvonalban mozog, s ezt ismertté kell tenni a nemzetközi közvélemény előtt is. „Egy fantasztikusan izgalmas zenekart ismertem meg a Született Muzsikusok dokureality sorozat készítése alatt, amely során a zenekar vibráló feszültségekkel teli mindennapjaiba nyerhettünk betekintést. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek élet-halál kérdése a zene. Nagy drukkere vagyok a zenekarnak, és azt kívánom, hogy még sokan legyenek ezzel így."

Keller András beszélt a zenekar nem csak itthon, de szerte a világban a kortárs zene előadásában kiemelkedő tevékenységről, s hogy az együttes repertoárján hangsúlyos helyet foglal el az elmúlt évszázad magyar zenéje. „Zenei neveltetésemet Kurtág György, Rados Ferenc, Kovács Dénes és Végh Sándor határozta meg Weiner Leó nyomán, így a legfontosabb küldetésem maga a tanítás és ezeknek az értékeknek a továbbadása. Különösen fontos számomra, számunkra, hogy a közönséggel együtt újra felfedezzük a ritkán játszott kincseinket (Magyar Kincsek), és egy sorozatot dedikáljunk az újonnan születő műveknek (Premier). A Hallgatás Napját pedig olyan ünnepnek szántuk, amely kaleidoszkópszerűen mutatja be a XX-XXI. század zeneműveit, és ami a maga nemében mondhatjuk, hogy egyedülálló, hiszen a világon talán az egyetlen olyan esemény, ahol 1 nap alatt 15-16 kortárs zenei produkció kerül színpadra."

Majd nagy bejelentésre került sor.

Az elmúlt években végzett elkötelezett és intenzív kortárs zenei tevékenysége elismeréseként, Ligeti György özvegye és fia a Concerto Budapestnek ajándékozta a zeneszerző nevének használatát, hogy kortárs zenei misszióját Ligeti Ensemble néven végezhesse a világban. Az együttes, melynek Keller András és Rácz Zoltán a művészeti vezetői, 2018. május 28-án, a szerző születésnapján a Budapest Music Centerben mutatkozik be a nagyközönség előtt.

Rácz Zoltán a sajtótájékoztatón elmondta: „Ligeti egy olyan csillaga a 20. századnak, amelyet ha megpróbálunk követni, nem tudunk zátonyra futni." Az együttes Hommage à Ligeti című első koncertje folytatni kívánja a 2006–2014 között, az UMZE együttes kezdeményezésére és a MÜPA társrendezésében megvalósult Ligeti György születésnapjához igazított életműsorozat hagyományát, vagyis Ligeti életművének rendszeres ápolását.

A Concerto Budapest közönsége már megszokhatta, hogy a zenekar rendszeresen hívja meg a világ zenei elitjének szólistáit. Többedjére áll az együttes élére Boris Berezovsky, aki ez alkalommal a zongora mögül dirigálni is fog, s először lesz a Concerto Budapest vendége a zongora másik szláv nagysága, Andrei Korobeinikov. Mellettük a vonós világsztárok egész sorát hívta meg a zenekar: Steven Isserlis, Isabelle Faust, a hegedűművész-karmester Nikolaj Znaider, Clara-Jumi Kang – akiről Gidon Kremer egy ízben azt nyilatkozta, hogy zavarba ejtően tökéletesen játszik – és Arvid Engegård játékát mind hallhatja a közönség a következő évad során. A hazai zenei élet büszkeségei közül fellép Perényi Miklós, Ránki Dezső, Várjon Dénes, Bogányi Gergely és Rost Andrea, a fiatal generációt pedig Ránki Fülöp és Berecz Mihály képviselik majd. A már ismert bérletek – #Volumenek, #Favoritok, #Magyar Kincsek és #Manó – mellett most a világhírű vendégművészek válogatását kínáló #Csillagok és #Géniuszok sorozatokra is várják a közönséget.