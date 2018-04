A fél internet Ed Sheeran testőrének képein nevet

Alig 10 napja indította Twitter-oldalát Ed Sheeran egyik testőre, máris 370 ezer követője van. A férfi valószínűleg rájött, hogy amellett, hogy jól szórakozik a világsztárral, jól is járhat, ha még rögzíti is a hülyüléseket. Ha egy pillanatig nem gondolunk arra, hogy világsztárként a fejünkre is ugorhat egy férfi, mint ahogy az kedd este Lana Del Reyjel történt, bátran gondolhatjuk úgy, hogy ez a világ egyik legjobb foglalkozása. A képek alapján biztosan. Kattintson a képre, és indítsa a galériát!