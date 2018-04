A kilencvenes évek legnagyobb slágereit jegyző dance-sztárok lépnek fel az idei Telekom VOLT Fesztivál utolsó napján. A június 30-án éjfélkor induló Total Dance fesztivál vendége lesz többek között az Eiffel 65, a Safri Duo, Mr President és Alice DJ. A programban az évtized emlékezetes slágereivel érkezik a hazai előadók közül Kozsó és az Ámokfutók, a Happy Gang, az UFO, a Splash, Náksi és DJ André.

Európa-szerte klubokban és fesztiválokon is újra hódítanak a kilencvenes évek pophimnuszai és sztárjai. Nincs ez másképp Magyarországon sem: a korszak emlékezetes dalait játszó DJ-k a legnagyobb budapesti és vidéki klubokban csinálnak teltházas partykat a retróra építve. A Telekom VOLT Fesztivál utolsó napján azonban az eredeti előadók személyes tolmácsolásában csendülnek majd fel az olyan megaslágerek, mint a Coco Jumbo, a Blue (Da Ba Dee), a Better of Alone, vagy a Played-A-Live (The Bongo Song). Az éjféltől kifulladásig tartó bulin természetesen az évtized már-már emblematikussá vált magyar csapatai is színpadra lépnek, így érkezik a slágergyáros Kozsó az Ámokfutókkal, a tinik egykori kedvence, a Happy Gang, az extravagáns megjelenéséről is híres UFO, a több rádiós slágert is jegyző Splash, a lemezeket pedig Náksi és DJ André pörgeti majd.

Érkeznek tehát a „kicsi, kék, szomorú” olaszok, akik szeretnek táncolni. Az Eiffel 65 természetesen előadja a Blue-t is, azaz egy igazán nagy, nemzetközi klasszikust a poppiac dance palettájáról. A Safri Duo világszerte ismert és elismert, elektronikus ütős hangszereken játszó duó, a VOLT-on a maximumra pörgeti a fesztiválhangulatot a Played-A-Live-val. És ott lesz a Mr. President formáció is. Kihagyhatatlan élmény lesz a VOLT záró estéjén élőben hallgatni a Coco Jambó-t.

Talán senki nem gondolta volna, hogy az 1999-es rádiós lista vezetője, az Alice DJ 20 évvel később a VOLT-ra is befut. Idén élőben hallhatják a Back in My Life-ot.

A magyar Dance-sztárok is ellátogatnak az idei VOLT-ra. A Szomorú szamuráj elvarázsol, megbabonáz, de ha kell, meg is hal egy-egy „dobott csókodért”. Csak a csillagok és akik a koncerten részt vesznek tudhatják, hogy Kozsó és az Ámokfutók hogyan alapozza meg a 90-es évek hangulatát. Nyár van és semmi baj, hiszen az UFO napolajjal gondoskodik a napbarnított fesztiválközönségről. Évtizedekkel később is ismerősen csengenek ezek a dalszövegek. Náksi Attila a klasszikus diszkók világba repíti vissza a közönséget, ahol az éjjel sosem ért és továbbra sem érhet véget, hiszen azok az idők olyan édesek voltak, mint a méz. A Total Dance Fesztivál alapítója és házigazdája napjainkban is aktív DJ André, aki garantálja, hogy őrületesen nagy partit rendez.