Ezt csak Törőcsik Mari lenne képes eljátszani

Amint azt korábban megírtuk, Koltai Lajos még a kórházban kérte fel Törőcsik Marit egy monodráma főszerepére. A színésznő nem zárkózott el az ajánlattól, de még egy ideig biztosan nem térhet vissza a színpadra és budapesti fellépést sem vállalna. Törőcsik Mari utoljára 2016 végén állt a Nemzeti Színház színpadán a Brand és a Galilei élete című darabokban, ezután kisebb-nagyobb megszakításokkal közel egy évig szorult kórházi kezelésre. Törőcsik Mari legújabb színpadi lehetőségéről Koltai Lajos azt mondta a Borsnak, „pár hónappal ezelőtt Orlai Tiborral kezdtünk el tárgyalni Joan Didion A mágikus gondolatok éve című könyvének monodráma-változatáról. Amikor olvastam a 42 oldalas drámát, jöttem rá, hogy én ezt már láttam a Broadwayn 2007-ben, amikor az Oscar-díjas Vanessa Redgrave-vel forgattam az Este című filmemet. A 70. születésnapját ünnepeltük, amikor meghívott az előadására. Tiborral rögtön egyetértettünk abban, hogy ezt csak és kizárólag Mari lenne képes eljátszani.”