A 26. Sziget Fesztiválon idén 1 milliárd forinttal többet költenek a Nagyszínpad fellépőire, mint tavaly. A teljes költségvetés várhatóan 8,6 milliárd forint lesz, ami 12 százalékkal magasabb, mint az előző években. Kádár Tamás, az új főszervező beszámolt a Sziget legnagyobb újításairól.

Amint azt korábban megírtuk, a 25. Sziget fesztivált követően Gerendai Károly átadta a stafétabotot az új főszervezőnek, Kádár Tamásnak. Az idei évben a Sziget fesztivál a megszokott programok mellett számos újítással várja a szórakozni vágyó közönséget. Már a headliner nevek is sokat elárulnak a fesztiválról, ez pedig annak köszönhető, hogy a Szigetbe befektető külföldi tulajdonosokkal egyeztetve egy hároméves növekedési stratégiát dolgoztak ki a szervezők. Idén 1 milliárd forinttal többet költenek a Nagyszínpad fellépőire, mint tavaly. A teljes költségvetés várhatóan 8,6 milliárd forint lesz,

ami 12 százalékkal több, mint az előző években.

Az is egy 2018-as újítás lesz, hogy a belépésre jogosító karszalaggal is lehet majd fizetni. A rendszer lényege, hogy a karszalagok chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak, a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti és napijegyeseknél is egyaránt működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártya beépül a karszalagba.

Így megszűnik a korábban a kártyáért fizetendő 500 forintos letét is, illetve a karszalag további előnye, hogy sorbanállás nélkül, a Sziget mobilos applikációján keresztül is fel lehet tölteni, és aki az applikáción keresztül tölti föl az egyenlegét, az a fesztivál végeztével a 300 forint fölötti összegét visszakapja a bankkártyájára. Emellett természetesen egyérintéses bankkártyákkal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddig. A 26. Szigeten a környezetvédelemre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, bevezetik a visszaváltható pohár rendszert, aminek a segítségével körülbelül másfél millió eldobható műanyagpoharat szeretnének kiváltani. Idén is szelektíven gyűjtik a PET palackokat, az ALU dobozokat, a kartont és a vendéglátóhelyek pultjában képződő üveghulladékot. Az elhasználódott palackokat és dobozokat három Recycling Centerben lehet majd ajándékokra cserélni. Az idei évben először EcoKempinget is nyitnak a környezetvédelem iránt elkötelezett kempingezőknek. Itt napelemes vízmelegítéssel, víztakarékos wc-vel, közösségi étkező- és tartózkodó helyekkel, illetve egyéb környezettudatos megoldásokkal várják a látogatókat.

Kardos József programigazgató a Sziget fő kezdeményezéséről, a Love Revolution-ról is beszélt. A Szeretet forradalmának üzenetei az erőszak- és félelemnélküliség, az élhető Föld, az alapvető emberi jogok érvényesülése, az előítéletek, a kirekesztés megszüntetése. Ezek az üzenetek a Sziget összes programjában jelen lesznek. A Sziget együttműködési megállapodást kötött az idén 70 éves Izrael Állammal, ezért az idei fesztiválon több izraeli művész is fellép.

Kádár Tamás azt is elmondta, hogy már most rohamosan fogynak a bérletek a 26. Szigetre, már most az összes 5 napos bérlet elkelt. A fesztivál idén augusztus 8-15-ig tart, bár évek óta rengeteg külföldi látogató érkezik, a főszervező kiemelte, hogy a három napos bérletet a magyar közönség számára kedvezően állították össze.