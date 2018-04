A Kossuth-díjas színésznőt Terinek hívják az unokái

Tordai Teri soha nem az elismerésre vágyott, hanem maga a színészet inspirálta. Nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy Kossuth-díjat kap, gyermeki lelkesedéssel fogadta. A színésznő az elismerés mellett unokáira is nagyon büszke, bár saját bevallása szerint nem az a tipikus nagymama.

Tordai Teri azt mondta, hogy az idén kapott Kossuth-díja csak hab a tortán, egész élete nagyon boldog volt. A színésznő egyáltalán nem számított az elsimerésre. „Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy idén én is kapok Kossuth-díjat. Nem számítottam rá és sose gondoltam volna, hogy ebben az elismerésben részesülhetek valaha is. Legelsőként a hála jutott az eszembe és azok az emberek – szüleim, tanáraim, osztálytársaim –, akik hozzájárultak a sikereimhez” - mondta Tordai Teri a Lokálnak. A 76 éves színésznő lélekben még mindig gyerek, most arra is visszaemlékezett, hogy milyen volt 14 évesen Budapestre költözni. „Én lélekben a mai napig gyerek vagyok, és az elismerést is úgy fogadtam, mint az első karácsonyi ajándékomat. Eszembe jutott az az egri kislány, aki 14 évesen felköltözött Pestre és 20 évesen nagy álmokkal elkezdte a Színművészeti Főiskolát. Sosem az elismerésekre vágytam, maga a színészet volt, ami inspirált. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a pályám elejétől kezdve olyan szerepeket kaptam, amelyek hozták magukkal a sikert. Nagyon érdekes, mert nem volt senki a családban, aki hozzám hasonlóan a színpadon szerepelt volna. Én csak arra vágytam, hogy belebújhassak más emberek bőrébe és színesíthessem magam” - mondta az Újszínház színésznője.