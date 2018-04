A Grammy-díjas, többszörös platina lemezes, a legutóbbi futball világbajnokság himnuszát jegyző amerikai rapper, Pitbull is érkezik az idei FEZEN Fesztiválra, Székesfehérvárra.

A 2018-as FEZEN-en fellép a kubai származású, Miamiban felnőtt Armando Christian Perez, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Pitbull. Aki az underground hiphopból átnyergelve a latinos ritmusokkal kevert poposabb műfajokba egyik pillanatról a másikra a slágerlisták csúcsán találta magát. A 2009-es I Know You Want Me című slágere

az év legnézettebb videója lett a YouTube-on akkor.

Ettől kezdve pedig sorra jöttek a slágerek, a közös számok (Give Me Everything, Back in Time, Timber) a világ legismertebb előadóival. A világhírű rapper dolgozott együtt többek között Jennifer Lopezzel, Marc Anthonyval, Chris Brown-nal, Shakirával, Afrojackkel és Christina Aguilerával is.

Az ő rajongói, követői, nézettségi adataiban röpködnek a milliók, milliárdok. Csak az egyik YouTube-csatornáján egy magyarországnyi követője van, slágerei ugyanezen a felületen pedig

több mint 10 milliárd megtekintésnél járnak,

és közösségi médiás követőinek száma is meghaladja a 100 milliót. A mostani FEZEN fesztiválos fellépése lesz az első magyarországi koncertje. Teltházas világkörüli turnék után érkezik Székesfehérvárra július 28-án, ahol természetesen élő zenekaros koncertjét láthatja a közönség.

A 21 éves fesztivált idén július 25. és 28. között rendezik Székesfehérváron. Az eddig bejelentett névsorban szerepel a The Prodigy, a Mr. Big, a Helloween, az Enter: Shikari, Ákos, a Ministry, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi vagy a Quimby.