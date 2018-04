Meghalt Avicii

Meghalt a 28 éves svéd dj Avicii. Egyelőre csak annyit tudni, hogy péntek délután Omán fővárosában, Maszkatban találtak rá holtan a világ egyik legismertebb dj-re.

A Hollywood Reporter arról számolt be, hogy az előadó halálhírét szóvivője Baron Diana jelntette be.

Nagyon szomorúak vagyunk, hogy be kell jelentenünk, Tim Berglin elvesztését, aki más néven Avicii - mondta Baron Diana.

A család összeomlott és mindenkit arra kérünk, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban - nyilatkozta Baron Diana.

Aviciit néhány nappal ezelőtt jelölték a Billboard Music Award-ra a legjobb danc/elektronikus album kategóriában.

A dj legismertebb munká közé tartozik a "Wake Me UP!", a "The Dasy" és a You Make Me. Mindenki ledöbbent amikor 2016 márciusában bejelentette, hogy visszavonul. 2017-ben dokumentum film készült róla Avvicii: True srories címmel.

Később bejelentette a stúdióba való visszatérést, és 2017-ben kiadott egy új önálló EP-t.