A hét elején derült ki, hogy Orbán József agyából a kezelések következtében teljesen eltűnt a daganat, most pedig úrja jó híreket kapott a zenész.

Orbán József tavaly ősszel került kórházba, és akkor derült ki, hogy a tüdejében és az agyában is vannak daganatos elváltozások. A hét elején kiderült, hogy a kezeléseknek köszönhetően az agyából eltűnt a daganat, a legfrissebb eredmények alapján pedig úgy néz ki,

a tüdeje is megszabadult a kórtól.

A 100 Folk Celsius énekes-gitárosa elsőként a Lokállal osztotta meg az örömhírt. Azt mondta, „hétfőn voltam az orvosnál, a vérvétel és a röntgen alapján kimondható, hogy

eltűnt a daganat a tüdőmből is

Persze azért még szükség van vizsgálatokra és a gyógyszereket is szednem kell jó ideig, de már a gyógyulás útjára léptem.”

Orbán József egyértelműen azon van, hogy a hétköznapik kerékvágás megtalálása után minél hamarabb visszaállhasson zenekara élén a színpadra. Noha a kezelés sikeresnek bizonyult, a zenész lábai nagyon legyengültek a hosszú hónapok fekvéseitől. „A lábaim nagyon gyengék és fájnak, mert túl sok időt töltöttem ágyban. Van egy szobabiciklim, amit napi szinten hajtok, hogy megerősödjek és visszanyerjem a fizikai állapotom.

Abban a pillanatban, hogy rendesen lábra tudok állni, szeretnék újra a színpadon énekelni

Most már sokkal jobban vagyok lelkileg, és utólag belegondolva nem is értem, hogy bírtam ki. Nagyon nehéz volt, de most boldog vagyok, és ez a lényeg. Hálás vagyok a páromnak, de legfőképpen Benkő Balázsnak, aki hordott az orvoshoz, bevásárolt nekem és intézte az ügyeimet. Nagyon nagy segítségem és támaszom volt az elmúlt néhány hónapban.” Benkő Balázs az Omega billentyűsének, Benkő Lászlónak a fia, ő segített rengeteget apja mellett Orbán Józsefnek is, aki a lapnak azt is elmondta, hogy szép lassan próbál leszokni a cigarettáról, most napi 10 szálnál tart.