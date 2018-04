Óriási falakat döntött le a fiatalon meghalt Avicii

Óriási dolgot művelt a zenében. Hatalmas popsztárokkal sikerült közös nevezőre hoznia zenei elképzeléseit, amivel egyértelműen beemelte az általa képviselt elektronikus zenét a fősodorba. Ezzel pedig áttörte a zenei stílusok közti falakat. A legkülönbözőbb zenei irányból érkező zenészekkel állt össze, és csinált olyan zenét, ami milliókat szólított és mozgatott meg. A világ egyik legismertebb DJ-je volt a svéd Avicii, aki 28 éves korában, pénteken halt meg.

Úton

Az 1989-ben Stockholmban született Tim Bergling, azaz Avicii nagyon korán, már 7 évesen kevert zenei témákat. Az elektronikus zene iránti szerelem végigkísérte az iskolás éveit, majd 18 éves korában, 2007-ben lépett egy nagyobb szintet. Ugyanis ekkor írt alá az egyik svéd zenei kiadónak. Első profi éveiben leginkább még csiszolgatta house stílusát, de már ekkor sokan felismerték, hogy a fiatal DJ zenéje nagyon hatásos és egyedi. Művésznevének jelentése a sajnálatos egészségi problémáit ismerve tud beszédes lenni. A fiatal Avicii a MySpace nevű közösségi oldalon akart magának felhasználónevet, de a legtöbb ötlete, többek között a polgári neve is foglalt volt már. Ebben az időben mesélt neki egyik barátja a buddhizmus szerinti narakának, a más hitvilágban szereplő pokolra legjobban hasonlító helynek legmélyebb szintjéről. Ez volt az Avicsi, ahol a lényeket szörnyű kínokat okozva sütik rendkívül hosszú ideig. Berglingnek nagyon tetszett a történet, csavart egyet az írásmódon, és azóta már ezen a néven ismerik legtöbben a világon.

Berobbanás

A nagy nemzetközi áttörést a 2011-es Levels című száma hozta el neki, amivel már több mint 15 országban volt az első 10-ben a slágerlistákon. Egy évvel később már David Guettával közösen készítette a Sunshine című dalt, amivel Grammy-jelölést is kaptak a legjobb dance felvétel kategóriájában. Zenei zsenialitását a sokmillió rajongó mellett a zenésztársak sem tudták nem észrevenni.

Ettől kezdve már sorra jöttek a koprodukciók. Az első érdekesség, hogy Leona Lewis nem teljesen jogszerűen használta fel Avicii egyik dalát, és az akciónak peren kívüli megegyezés, majd baráti közös munka lett az következménye. Aztán sorra jöttek a könnyűzene nagyágyúi: Avicii Madonnával csinálta a Girl Gone Wild-ot, Lenny Kravitzcel a Superlove-ot. Annak ellenére, hogy meredeken ívelt a pályája, Avicii egy pillanatig sem hagyta magukra a rajongóit.

Még mindig 2012-ben járunk, amikor is Facebook-követőinek száma elérte a 2 milliót, és ennek örömére készített egy Two Million című dalt, amit ingyenesen tett elérhetővé a Soundcloudon. Itt már bőven nem európai sikerekről van szó. 2012-ben Avicii fellépett a Lollapalooza fesztiválon, Chicagóban. Aztán az év őszén olyat csinált, ami korábban egyetlen DJ-nek sem adatott meg. Önálló fellépése volt New York egyik leghíresebb szórakoztató központjában, a Radio City Music Hallban. Ráadásul dupla bulit csinált az óriási érdeklődés miatt. A történelmi, szeptember 26-ai show-ját másnap megfejelte. Természetesen szintén telt házzal.

A 2013-as év elején érte el a 3 millió követőt a Facebook-on, ennek a mérfőldkőnek is lett egy saját száma, a Three Million, és a következő Grammy-gálára már önálló jelöléssel készülhetett, a nemzetközi sikert meghozó Levels-zel került be a legjobbak közé. Első dél-amerikai turnéja is ennek az évnek az elején indult, ráadásul volt egy kedves közreműködése is 2013-ban: két exabbással készítették a 2013-az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos dalát. Ebben az évben, ősszel jelent meg első stúdióalbuma, a True. A hivatalos megjelenés előtt folyamatosan adta ki önállóan a dalokat, és abban az évben sikerült is rekordot döntenie az egyikkel Nagy-Britanniában. A Wake Me Up csinálta a legjobb első hetet abban az évben. Összesen 267 ezret adtak el belőle a kiadást követő első hét napban. A True album szeptemberben jött ki, és természetesen nagyon jól fogadta a rajongók mellett a kritika is. Ezért sem lehetett nagyon meglepő, amikor októberben a DJ Mag kiadta a világ legjobb DJ-inek százas listáját, amin Avicii a harmadik helyre került Hardwell és Armin Van Buuren után.

