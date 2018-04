Ezekkel a szavakkal búcsúzott egykori barátnője Aviciitől

Az Instagramon közzétett közös fotójuk mellé írta megható gondolatait Avicii, a pénteken meghalt sztár-DJ egykori barátnője. Mégis többen nekiestek a neten.

Emily Goldberg két évig, 2011 és 2013 között volt Tim Bergling, azaz Avicii barátnője. A DJ haláláról sajtósa péntek este adott hírt, egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát. Az biztos, hogy éveken át küzdött hasnyálmirigy-gyulladással, amelyet elsősorban a megállás nélküli turnézás és a nagyon durva alkoholfogyasztás okozott. Avicii még 2016-ban hagyta abba az élő fellépéseket, és az utóbbi egy évben még a zene készítés sem nagyon ment. Utolsó anyaga egy 2017-ben megjelent kislemez, amelyet a tervek szerint még két hasonló követett volna. A háromból állt volna össze Avicii harmadik stúdiólemeze. Egykori barátnője az Instagramra tett fel egy, megható sorokkal kiegészített közös fényképet.

A sorait egy Avicii-dal szövegével kezdte, és azt írta utána, hogy a Don't Give Up On Us című dalt, amiből az idézet van, Avicii neki írta annak idején. Goldberg azt is írja, hogy „ő volt a legközelebbi barátja. [...] Még mindig

csak gyűjtögetem a gondolataimat,

és nagyon köszönöm nektek a sok kedves üzenetet. Ébresszetek fel, ha vége ennek az egésznek, mert nem akarom elhinni, hogy igaz.

Egyébként Goldbergnek többen nekiestek a kommentszekcióban. Volt, aki azt írta a nőről, hogy „nem is követte Aviciit. Mi a sz*rt akar ez a ribi?” Többen gondolják úgy, hogy a nő csak reflektorfénybe akar kerülni a fényképpel meg a szép szavakkal. Az valóban igaz, hogy sem Aviciinél, sem Goldbergnél nincs ott a másik fél a követők és a követettek között. A nő kitette egy közös beszélgetésük képernyőképét is az Instagramra. Ez alapján többen azon akadtak ki, hogy Goldberg a polgári neve mögött zárójelben Aviciiként mentette el párja nevét a telefonjába, a búcsúüzenetben meg már Timként hivatkozik rá. A végén azért van egy higgadt kommentelő is, aki teljesen jogosan rendre utasít mindenkit, hiszen – ahogy írja, – „a veszteség az veszteség”.