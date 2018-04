A Foo Fighters múlt heti koncertjén a frontember felhívott egy ismeretlen fiatalt a színpadra, de nem tudhatta, hogy mi következik utána.

A Foo Fighters múlt heti, austini koncertjén olyat csinált az egyik rajongó, ami nagyon keveseknek sikerül, ha egyáltalán megadatik nekik hasonló szerencse. A fiatalember ugyanúgy festette ki az arcát, ahogy a KISS együttes frontembere, Gene Simmons szokta,

ami már önmagában meglepő,

hiszen a srác a Foo Fighters koncertjén volt, ráadásul az első sorokban. Ennek ellenére színpadra lépési szándékának jelzése eljutott a Foo Fighters frontemberéig, Dave Grohlig, aki fel is hívta az ismeretlen fiatalembert maga mellé.

És a fiút, Yayo Sanchezt mindjárt el is nevezte KISS-srácnak, mivel az nem is nagyon törődött Grohl „hogy hívnak?”-kérdésével, csak fel-alá flangált örömében a színpadon. Annyit azért mondott, hogy csinált már hasonlót, aztán átvette Grohltól a gitárt, pengetőt nem kért, mert volt sajátja.

Aztán elindult a Monkey Wrench című dal, Sanchez pedig a húrok közé csapott. Már az első pillanatokbanönfeledten járt körbe a színpadon, mindjárt zúzott is egyet-egyet a két szélén, aztán visszament középre, Grohlhoz, aki azt sem tudta, hova legyen. Ugyanis Sanchez nagyon játszotta a számot. Még a szóló rész is teljesen jó volt, a végén pedig egy-két vokálos sort is vállalt a fiú.