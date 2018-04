Nincsenek gyanús körülmények Avicii halála körül

Az ománi hatóságok szerint nincsenek bűncselekményre utaló gyanús körülmények a világhírű svéd DJ, Avicii halála körül.

A Tim Bergling néven született Aviciit Omán fővárosában, Maszkatban találták holtan múlt pénteken. A 28 éves DJ halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az ománi királyi rendőrség közlése szerint két halottszemle lefolytatása után is

kizárták a bűncselekmény lehetőségét.

A svéd DJ nyaralni volt Ománban, ahová már a családja is kiutazott, hogy hazaszállíttassa holttestét Svédországba. A hétvégén több ezer rajongó gyűlt össze Stockholm központjában, hogy lerója tiszteletét a zenész előtt, akinek olyan slágerek kötődnek a nevéhez, minta a Wake Me Up!, vagy a Levels. Hollandiában is megemlékeztek a zenészről:

templomi harangokkal szólaltatták meg leghíresebb számait.

Avicii a komoly tradíciókkal rendelkező svéd elektronikus zenei szcéna legtehetségesebb képviselője volt. Kétszer, a Sunshine és a Levels című számaiért jelölték Grammy-díjra, elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját. Halála előtt pár nappal jelölték a Billboard zenei díjra a legjobb dance/elektronikus zenei lemez kategóriájában. Avicii korábban akut

hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett,

amelyet részben a túlzott alkoholfogyasztás okozott. 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét, ezért sok fellépését lemondta, hogy meggyógyuljon.

Óriási falakat döntött le a fiatalon meghalt Avicii Óriási dolgot művelt a zenében. Hatalmas popsztárokkal sikerült közös nevezőre hoznia zenei elképzeléseit, amivel egyértelműen beemelte az általa képviselt elektronikus zenét a fősodorba. Ezzel pedig áttörte a zenei stílusok közti falakat. A legkülönbözőbb zenei irányból érkező zenészekkel állt össze, és csinált olyan zenét, ami milliókat szólított és mozgatott meg.