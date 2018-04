Világhírű DJ lép fel az Akvárium születésnapi buliján

Az elektronikus zene egyik legmeghatározóbb alakja, Seth Troxler érkezik április 29-én az Akvárium NagyHalljába. A klub 4. születésnapi buliján lép fel a DJ.

Seth Troxler Chicago és Detroit között félúton, egy kis amerikai városban született, zenei munkássága pedig - mint DJ és producer – a techno fellegvárában, Berlinben indult be igazán. Szettjeiben ötvözi a klasszikus detroiti technóra és chicagói house-ra jellemző stílusjegyeket a kétezres évek berlini minimalista hangzásával, de bátran kalandozik a legmodernebb középtempós irányokba is.

2012-ben az év DJ-je lett a Resident Advisor top 100-as listáján, de a Rolling Stone magazin is beválasztotta már a világ 25 legfontosabb DJ-je közé. A világ

legnagyobb fesztiváljainak állandó fellépője,

játszott már Magyarországon is, azonban az Akvárium születésnapi rendezvényének különlegessége, hogy most először lép fel Budapesten klubkörnyezetben, ami saját bevallása szerint is a kedvenc terepe, mert ilyenkor tud igazán kiteljesedni.