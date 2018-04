Megvannak a magyar tehetségkutató nyertesei

A 10 döntős zenekar koncertjével zajlott le a hétvégén a Martonvásáron a Fülesbagoly Tehetségkutató. A zsűri döntése értelmében az ék zenekar nyerte a versenyt. Második helyen az Astøuria, harmadik helyen az animo végzett. A Fülesbagoly Tehetségkutatót idén Budapesten is megrendezik, és már lehet rá jelentkezni. A döntő június 10-én lesz a Trip Hajón.

A martonvásári 2018-as Fülesbagoly Tehetségkutatóra összesen 128 zenekar jelentkezett, ebből a 10 legjobbat vasárnap délután, illetve kora este hallgatta meg a zsűri. Andrásik Remo zsűritag az eredményhirdetéskor azt mondta, hogy rendkívül

magas színvonalú produkciókat látott,

és ösztönözte a döntősöket, hogy másik versenyre is jelentkezzenek, mert továbbra is ott a helyük a legjobbak között. A martonvásári döntőt az ék zenekar nyerte, így ők lépnek fel az idei Szegedi Ifjúsági Napokon, készíthetnek egy kislemezt a Supersize Recording stúdióban, és

5 millió forint értékű sajtókampánnyal lettek gazdagabbak.

Második helyen az Astøuria, harmadik helyen az animo végzett. Mindkét együttes sajtómegjelenéseket vihetett haza. A tehetségkutatón ezúttal megválasztották a legjobb énekeseket: férfi kategóriában Láng Vince (Amberjack), női kategóriában Várhegyi Lucas Palmira (Astøuria) nyert, mindketten 1-1 Audio-Technica mikrofont kaptak. A legtehetségesebb zenésznek járó Újfalusy Gábor-emlékdíjat Lee Olivér (ék) kapta.

Az előzenekaros díjak felett a zsűri így rendelkezett: az Ocho Macho előtt a Sky Fanatic, a Margaret Island előtt az animo, a Depresszió előtt az Amberjack, a Magna Cum Laude előtt - a Magyar Népdal Napján – a Kicsi a Világ lép fel. A Legstúdióérettebb zenekar az Astøuria, a közösségi médiában a legaktívabb együttes a Catsby lett, utóbbi két csapat is Audio-Technica tárgynyereményeket kapott.

A Fülesbagoly Tehetségkutatót idén Budapesten is megrendezik. Június 10-én lesz a Trip Hajón. A szervezők az eddigieknél még vonzóbb nyereményeket ajánlottak fel, többek közt fellépést a Campus Fesztiválon, a Művészetek Völgyében a Harcsa Veronika Udvarban és a Zorall Sörolimpián. Továbbá 5 millió forint értékű sajtómegjelenést, egy professzionális klipet, előzenekarozást az Anna and the Barbies előtt, további tárgynyereményeket, extra megjelenéseket a zeneszöveg.hu-n és társoldalain. Az itteni nyertes is részt vehet az Öröm a Zene Tehetségkutató döntőjében, ahol a fődíj 3 millió forint. A jelentkezési határidő 2018. május 23., éjfél. A budapesti Fülesbagoly Tehetségkutató az Öröm a Zene rendszerében, a Hangfoglaló Program támogatásával jött létre.