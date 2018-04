Nézze meg Christina Aguilera autós énekóráját

Christina Aguilera megpróbálta megtanítani énekelni James Corden színészt a Carpool Karaoke legutóbbi műsorában. Aguilera nemcsak a hangképzésben segített a színésznek, hanem arra is megpróbálta megtanítani, hogy hogyan viselkedik egy igazi díva.

Christina Aguilera volt a vendége április 23-án James Corden Carpool Karaoke-jának, ahol James a közös éneklésen kívül azok az idők is szóba kerültek, amikor az énekesnő még a Mickey Mouse Club tagja volt. Elárulta, hogy akkoriban Ryan Gosling teljesen odavolt Britney Spearsért, és Justin Timberlake fiatal kora ellenére is hencegett.

Később az énekesnő Dirrty című száma szólt, és Melissa McCarthy színésznő is beült a hátsó ülésre, majd Aguileira számából előadta Redman rap részét. Christina Aguilera egyébként a következő hónapban szerepelni fog Melissa McCarthy következő filmjében. Itt azonban nem ért véget az énekóra, a Genie in a Bottle című szám előtt közösen melegítették be a hangszálaikat, és Aguilera azt is bemutatta, milyen magasan tud énekelni. Christina Aguilera nem csak a hangképzésben segített Cordennek és McCarthynak, hanem arra is megpróbálta őket megtanítani, hogy hogyan viselkedik egy igazi díva. Miután Melissa McCarthy kiszállt az autóból, Christina Aguilera elénekelte még a Beautiful című számát.