Nagy sikerrel zárult az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál

24 nap, 269 program, 17 magyarországi premier és több ősbemutató. Telt házas előadások és koncertek és egy sikerrel debütáló fesztiválmagazin. Vasárnap többek között Fesztiválzáró Promenáddal, majd rendhagyó helyszínen, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján A varázsfuvola előadásával ért véget a 38. Budapesti Tavaszi Fesztivál.

Az 2018-as Budapesti Tavaszi Fesztivál programkínálatában komoly zene, opera, jazz, könnyű- és világzene, táncművészet, színház, népzene és néptánc, képzőművészet és divat is volt. Több eseményre már hónapokkal a fesztivál kezdete előtt elkeltek a jegyek. Az ünnepi Liszt-oratóriummal, a Szent Erzsébet legendájá-val nyitó fesztiválon

kiemelt szerepet kapott a zongoraművészet.

A hangszer olyan nemzetközi és hazai csillagai léptek fel, mint Rudolf Buchbinder, Yefim Bronfman, vagy épp a kamaraformációban érkező Yuja Wang. A közönség odavolt a „zongora királynőjéért”, Martha Argerichért, de nagy sikere volt a 2018-ban Grammy-díjjal elismert Danyiil Trifonovnak is, Farkas Gábor pedig elképesztő teljesítményt nyújtott Liszt Ferenc maratoni, 3,5 fél órányi Zarándokévek ciklusát megszólaltatva.

A fesztiválélményhez évről évre szervesen hozzátartozik, hogy számtalan produkció a Budapesti Tavaszi Fesztiválon debütál, vagy

itt látható-hallható először Magyarországon.

2018-ban a fesztiválon mutatta be új koreográfiáját Foltin Jolán, új művel szerepelt a Duna Művészegyüttes, ebben a formációban első ízben állt színpadra együtt a DJ Bootsie Trio és a Talamba, de először láthatta Magyarországon a közönség többek között Bodó Viktor A szecsuáni jólélek című előadását, Wayne McGregor Autobiography című alkotását, Kovalik Balázs Hasse-rendezését, és a Neue Oper Wien legújabb produkcióját is.

Lemezbemutatók követték egymást a legkülönbözőbb zenei műfajokban: új albumát mutatta be a fesztiválon többek között az InFusion Trio, a Balázs Elemér Group, és The Questions című vadonatúj lemezét hozta el a Budapestre a Grammy-díjas jazzlegenda, Kurt Elling is. Volt más jellegű bemutatkozás is a fesztiválon: 2018-ban először jelent meg a kétnyelvű BTF Magazin. A költészet napján, a fesztivál részeként kerültek ki a főváros utcáira a POKET projekt különleges könyvautomatái is.

Több évfordulóhoz köthető produkció is volt a fesztiválon. Ákos dupla teltházas koncerttel ünnepelte 50. születésnapját a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, de a City of Birmingham Symphony Orchestra is itt, Budapesten köszöntötte fel a zenekar vezetőjét, a fiatal karmesternőt, Mirga Gražinytė-Tylát. A Magyarországon először fellépő, szintén születésnapját ünneplő káprázatos énekesnőt, Natalie Dessay-t pedig a színpadon lepte meg a Happy Birthday dallamaival zenésztársa, Philippe Cassard zongoraművész.

Idén is nagy érdeklődés kísérte a Tavaszi Fesztivál keretein belül megrendezett programokat és sorozatokat is. Így a 70 helyszínen 135 programot felvonultató Budapest Art Weeket, az akusztikus koncerteket és gyerekprogramokat felsorakoztató Akvárium Tavasz Teraszt és a PONT Fesztivált, valamint az első alkalommal megrendezett, régizenei koncertsorozatot, a Zsabó Fesztivált is.

Mindez természetesen folytatódik a következő évben is, és a szervezők – a Müpa, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség – idén ismét a fesztivál zárásával egy időben jelentik be a következő évi eseménysorozat dátumát és első neveit. 2019-ben a kulturális tavasz, azaz a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál

április 5-én kezdődik majd

Muszorgszkij Hovanscsina című művével, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek előadásában, Kovács János vezényletében, és a fesztivál olyan hazai és nemzetközi kiválóságokat köszönthet majd a programjában mint a nagyszerű máltai tenor, Joseph Calleja, Snétberger Ferenc gitárművész, vagy épp a Theater Basel Balettegyüttese.