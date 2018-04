A Feszt!Eger nyitja meg a hazai fesztiválszezont

Május végén végérvényesen beindul a hazai fesztiválszezon, aminek az első szereplője a Feszt!Eger, a legegyedibb hazai fesztiválhelyszínen, a Bolyki-völgyben. A fesztivál május 31. és június 2. között várja a fesztiválozókat. Fellép többek között a Brains, a Wellhello, a Kowalsky meg a vega és a Blahalousiana is. Emellett a fesztivál kiemelt programjai még a Music Hungary szakmázós konferenciája és az ÉTER tehetségkutató Fesztivál keretében a feltörekvő zenésznemzedék megmérettetése.

A Feszt!Eger a Music Hungary konferenciával indult. Akkor láttuk meg azt, hogy ez a helyszín egy fesztiválért kiált. A Music Hungary Konferenciát követi az Éter tehetségkutató Fesztivál, mint kísérőrendezvények. - hangsúlyozta Tóth Tibor, a szervező Feszt!Eger ügyvezetője a program sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

"Ez az első olyan sajtótájékoztató, amit Budapesten tartunk és nem Egerben, mert szeretnénk a régió határain túllépve megcélozni a szórakozásra nyitott vendégeinket és országossá tenni a fesztiválunkat." - tette hozzá Tóth Tibor.

A fesztivál a nulladik napon a Zanzibár és a Kowalsky meg a Vega koncertjével kezdődik el a Bolyki Pincészetben, ahol összesen három színpadon lépnek fel a zenekarok.

A fesztiválon olyan zenekarok lépnek fel, mint a Depresszió, a nemrég új albummal jelentkező Road zenekar, a Paddy and the Rats, a Kutya Vacsorája, a Pál Utcai Fiúk, a Wellhello, a Brains, a Blahalousiana, Irie Maffia, a Péterfy Bori & Love Band, a Supernem, a 30Y és a Hiperkarma. Hajnalban pedig többek között Dj Turcsányi & The Crazy Gang, majd utolsó estén az indie party sorozatok legnagyobb hazai képviselője Tesco Disco búcsúztatja a 2018-as Feszt!EGER-t.

A zenekarok egy jelentős része új albummal és friss dalokkal készül a fesztiválra.

Music Hungary Konferencia a zeneiparért

A Music Hungary konferencia célja hatodik alkalommal is a magyar zeneipar helyzetének, kihívásainak megvitatása menedzserek, zenészek, producerek, politikusok részvételével. Társzervezőként próbáljuk megmozgatni a magyar zenei szakmát, és megpróbáljuk megfogalmazni a magyar zenei szakmának azokat a kérdéseit és kihívásait, amelyekkel a kezdő zenekarok vagy már befutott zenekarok is küzdenek a mindennapokban " - mondta Horváth Péter, a ProArt - Szövetség a Szerzői Jogokért egyesület igazgatója. A konferencia május 31-én és június 1-jén várja a zenei szakma képviselőit.

Nem csak a könnyűzenei szakma nagy közös osztálykirándulása, hanem a legfontosabb találkozási hely,ahol évről évre előkerülnek a szakmát érintő legfontosabb ügyek. A Music Hungary Szövetség azért jött létre, hogy év közben is legyen gazdája a zeneipar közös ügyeinek és hasznosuljanak az eddig sokszor a levegőben maradt gondolatok és energiák. Egy saját szervezet, amelyet közösen építenek alkotók, szervezők, menedzserek, kiadók, technikusok és mindenki, aki ezen a területen dolgozik. A Music Hungary Szövetség 2018 elején alakult meg és már több mint száz cég, szervezet és magánszemély jelezte eddig belépési szándékát aktívan a különböző szakosztályokba a fesztiváloktól a zenei exporton át a zeneoktatásig.

Keresik a tehetségeket is

Az Éter tehetségkutató több mint 10 éve indult el Salgótarjánból és mára már Magyarország legmeghatározóbb könnyűzenei és legnagyobb szabadtéri tehetségkutatójává vált, amelyre minden évben közel százötven zenekar jelentkezik. - mondta el a budapesti sajtótájékoztatón Jakab Jácint, az Éter kommunikációs vezetője.

Május 6-ig lehet még jelentkezni szinte minden könnyűzenei műfajban az ország legnagyobb szabadtéri tehetségkutató versenyére. A korábban még csak Észak-magyarországi fesztivál, az ÉTER mára Magyarország legmeghatározóbb könnyűzenei tehetségkutatójává vált. Idén június 1-2. között is az egri Bolyki Pincészet ad otthont a kétnapos tehetségkutató fesztiválnak.

A rendezvény célkitűzése, hogy lehetőséget nyújtson az országban és a határon túl élő, feltörekvő magyar tehetségeknek a bemutatkozásra és a fejlődésre.A szervezők kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a náluk fellépő és győztesként távozó zenekarok, előadók olyan lehetőséghez jussanak, amely gyökeresen megváltoztathatja a zenei pályán eddig betöltött szerepüket.A tehetségkutatóra meghívott együttesek két színpadon, a stílusirányzatokat figyelembe véve, főként saját szerzeményeiket adják elő, egymással versenyezve mutatják meg tehetségüket a közönségnek és a szakértő zsűrinek.

Ahogyan a neve is utal rá, az ÉTER PLUSZ nem csak a zenélésről szól, hanem sokkal inkább a tehetségekben rejlő plusz lehetőségekről. Éppen ezért a zenekarok és az előadók bemutatása mellett megrendezik az ÉTER WORKSHOP-ot is, ahol minden a zenéről és a zenészekről fog szólni. Szakmai beszélgetéseket, kurzusokat szerveznek a zeneipar jeles, hazai képviselőivel. A hangszerbemutató mellett a Hangfoglaló Programmal is megismerkedhetnek a résztvevők, ráadásul a feltörekvő zenekarok az ÉTER PLUSZ-on kapnak tájékoztatást az őket érintő legfontosabb támogatási lehetőségekről.