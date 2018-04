Bodrogi Gyulát unokái és a whisky tartja fiatalon

Két napon keresztül ünnepelte Bodrogi Gyula a 84. születésnapját. A színész elmondta, hogy a magánéletében is szerencsés, és unokái mellett a whisky tartja fiatalon.

Két napon keresztül ünnepelte 84. születésnapját Bodrogi Gyula. A színész a mai napig aktív életet él, születésnapján vadászni is volt. „Mai napig aktívan vadászom, így természetes volt, hogy múlt szombaton is kezembe vettem a puskám. Szerencsém volt, lőttem egy gyönyörű őzbakot. Másnap pedig – ez már hagyománnyá vált – a barátainkkal egy Pécs melletti településen hatalmas dáridót csaptunk. Volt eszem-iszom, dínom-dánom, még táncoltunk is” - mondta Bodrogi Gyula a Ripostnak. A színész egyáltalán nem érzi magát 84 évesnek, sőt, a barátai szerint is fiatalos. Ezért amikor a koráról kérdezik Bodrogit, akkor válasz helyett viccel inkább. „Elnézést, milyen nyolcvannégy? Rosszul tudja, ötvennégy. Egyáltalán nem érzem magam annyinak, és nem vagyok annyi, amit a barátaimtól kapott torta is igazol, hiszen azon megfordították a számokat, így a negyvennyolcadik születésnapomat ünnepeltük. Hú, így viszont készülhetek majd az ötvenedikre. Sokszor kérdezik, hogy melyik a legemlékezetesebb szülinapom, hát ez a mostani” - mondta.