Budapest Park: egész nyáron fesztivál idén is

Minden eddiginél színesebb felhozatalával vág neki hetedik évadának a Budapest Park. Az évről évre bővülő, egész nyáron át nyitva tartó programhelyszín nagynevű külföldi előadókkal, különleges művészeti programokkal, az éjszakai élet felpezsdítésével és új arculattal várja a szórakozni vágyókat.

Komoly újításokkal indul a Budapest Park hetedik szezonja. A csütörtöki sajtótájékoztatón nemcsak a nyitóhétvége fellépőit mutatták be a szervezők, hanem azt is elmondták, hogy milyen különleges programokkal készülnek idén nyáron. 2018-ban először a Budapest Park szezonja 70 nap helyett 75 napos, és mind a hazai, mind pedig a külföldi fellépők között nagy nevek szerepelnek. A koncerteken kívül más programokkal is készülnek: hétközben a Park mellett elhelyezkedő Nagyszünetben tartanak kertimozit, valamint színház, és cirkuszelőadásokat. Hétvégén a koncertek után este 10-től bulik lesznek.

Rimóczi Imre, a Budapest Park művészeti vezetője elmondta, hogy a hetedik szezon egységes infografikával, megújult, szürreális, kissé nyolcvanas éveket idéző arculattal, valamint új, kibővített helyszínekkelIdén lesz VR, a látogatók kipróbálhatják, milyen a nagyszínpadon állni egy óriási közönség előtt, de lesz még applikációval működtethető Giga Selfie pont is.

A nyitóhétvégén, május 3-án a Margaret Island lép fel, Törőcsik Kristóf basszusgitáros azt mondta, hogy a készülő új lemezről is eljátszanak néhány számot. Másnap lesz a Tankcsapda– Lukács fél évszázad koncertje, amire már most elkeltek a jegyek.

A Tankcsapda utoljára 2014-ben lépett fel a Parkban, a mostani buli egyik különlegessége az lesz, hogy az 50. születésnapját ünneplő

Lukács László válogatta össze a dallistát a kedvenceiből,

1989-től egészen napjainkig. A Tankcsapda történetében először lesz, hogy a számokat kronológiai sorrendben fogják eljátszani. Május 5-én pedig az idén 15 éves Punnany Massif lép fel, a legújabb lemezükről is játszanak.

Május 6-án pedig Fábián Juli emlékkoncertje lesz, a koncert programja az énekesnő életpályáját követi végig azokon a dalokon keresztül, amiket ő írt és rögzített, azon zenészek és énekesek tolmácsolásában, akikkel a legtöbbet lépett fel, és akikkel a legjobb barátságban volt. A koncert bevételét jótékony célra fordítják a szervezők: az újonnan létrehozott Fábián Juli Alapítvány számlájára kerül. A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden hónap első vasárnapján gyerekprogramok lesznek a Budapest Parkban, május 6-án az Eszter-lánc mesezenekar szórakoztatja majd a kisgyerekes családokat.