Törőcsik Mari már tanulja a szövegkönyvet

Koltai Lajos színdarabjában térhet vissza Törőcsik Mari. A színésznő már ismerkedik a szövegkönyvvel, és legutóbb volt férje, Bodrogi Gyula járt nála.

Ahogy azt korábban is megírtuk, Törőcsik Marit már megkereste Koltai Lajos egy monodráma ötletével, amit a rendező-operatőr szerint csak a színésznő tudna eljátszani. Az már azóta kiderült, hogy Törőcsik Marinak tetszett az ötlet, de még mindig nagyon gyengének érzi magát a nagyjából egy év után, amit kórházban töltött.

Legutóbb a Story Magazin látogatta meg a színésznőt, és ott volt Bodrogi Gyula is, akivel még az '50-es évek végén házasodtak össze, és éltek együtt 8 évig. A két színészóriást az elválás óta is nagyon mély barátság köti össze. Bodrogi Gyula többek között azt is mondta Törőcsik Marinak:

olyat is hallottam, hogy te megtanulod a szöveget, nem kell súgógép,

amire Törőcsik Mari így válaszolt: „nem kell, legfeljebb majd felolvasom! Volt már ilyen! És állva tombolt a közönség a művésznek”.