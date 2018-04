Kétszeres bűvész világbajnok és Hófehérke

A vasárnapi Sláger Téma vendégei Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok és Katona Klaudia

Most vasárnap is lesz Sláger Téma, amelynek most Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok és Katona Klaudia színésznő lesznek a vendégei. Az április 29-én, 20 órától hallható műsorból kiderül, minek köszönhető, hogy igazán ifjú koruk ellenére már mindketten

egy egész karrierre elegendő sikert és elismerést tudhatnak magukénak.

Április 29-én a Sláger Téma első órájának vendége a kétszeres bűvészvilágbajnok Hajnóczy Soma lesz. A beszélgetésből kiderül majd, hogy a humor és a zene ugyanúgy része művészetének, mint a bűvésztrükkjei. Hajnóczy Soma a napokban ünnepelte 33. születésnapját, és a műsorban elmondja, hogy miért is

számít igazi újítónak a bűvészek között.

Tehát azt, hogy hogyan vegyíti a modern technikákat az ősidők óta létező trükkökkel. Kalmár Tibor arról is faggatja majd, hogyan került a Dumaszínház közelébe, és miért választották első magyarként, és a világbajnokságok történetében a legfiatalabbként be a szakmai zsűribe.

A műsor második felében, 21 órától Kalmár Tibor Katona Klaudiával beszélget. A székesfehérvári színésznő már 14 évesen a Pesti Broadway-n bizonyíthatta rátermettségét,

számos főszerepet alakított már

a Budapesti Operettszínházban. Hetek óta pedig eddigi karrierje legnagyobb szerepére készül: ő játssza majd Hófehérkét az országszerte a legnagyobb sportcsarnokokban turnézó Disney-musicalben. Klaudiáról az is kiderül, hogy páratlan történelmi ismeretekkel rendelkezik, még Rudolf főherceg titokzatos halálát is kibeszélik majd a műsorvezetővel.