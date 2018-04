Újra zenél az ABBA

Az ABBA együttes két vadonatúj számmal jelentkezett több mint 30 évvel az után, hogy tagjai utoljára vonultak be együtt lemezfelvételre egy stúdióba.

„Mind a négyen úgy éreztük, hogy 35 év után jó mulatság lesz újra összefogni és stúdióba vonulni” - fogalmazta meg pénteken a világhírű ABBA hivatalos közleményében, amit az Instagram-oldalukra is feltettek.

A rövidke közleményből az is kiderül, hogy két vadonatúj dalt már fel is vettek, és az egyik címe is kiderült. Ez lesz az I Still Have Faith In You, és tévében fogják először bemutatni, a BBC-n és az NBC-n lesz a premier, állítólag decemberben.

Az ABBA 1974-ben vívta ki magának a nemzetközi hírnevet, miután Watreloo című számukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. Utoljára 1982-ben léptek fel együtt. A 2018-as robbantás egyébként tervezett volt,mert még 2016 őszén lebegtették be a két évvel későbbi – akkor még nagyon, de még most sem sokkal kevésbé – homályos akciót. Az a mostani sajtóközleményből is kiderül, hogy élő fellépések már nem igazán lesznek, ami pedig szépen rímel arra, amit két éve is jeleztek, vagyis hogy a virtuális valóságot hívnák segítségül a különböző megjelenésekhez: