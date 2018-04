Mindenben rekordot döntött az V. MITEM

Időtartamban, előadásszámban és nézőszámban is rekordot döntött az V. MITEM, a Nemzeti Színház idei nemzetközi színházi találkozója. Április 10. és 29. között 14 ország 29 előadása került színre a Nemzeti három színpadán.

Vasárnap este a Horvát Nemzeti Színház Ivanov előadásával ért véget az V. MITEM. Idén orosz, ukrán, olasz, tunéziai, észt, német, szlovén, indiai, horvát, belga, libanoni és határon túli magyar előadások Szerbiából és Romániából színesítették a MITEM fesztivál programját. A Nemzeti Színház produkciói közül a Bánk bán, a Figaro házassága avagy egy őrült nap emléke, a Woyzeck és a III. Richárd szerepelt a MITEM programjában.

A produkciókat összesen 8377 néző látta, a MITEM előadásainak átlagos látogatottsága 95 %-os volt.

A közönségtalálkozókon, a szakmai beszélgetéseken, a kísérőprogramokon több százan vettek részt.

Az idei MITEM mottójának egy Szophoklész idézetet választottak:

Szeretetre születtem, s nem gyűlöletre.

Vendégük volt többek között a világ sztárrendezői közül a litván Eimuntas Nekrošius és Rimas Tuminas, az orosz Andrej Mogucsij, Viktor Rizsakov és Valerij Fokin. A milánói Piccolo Teatro ezúttal Antonio Latella Pinokkióját hozta el. Jelen voltak az államiságuk századik évfordulóját ünneplő észtek, Elmo Nüganen Vágyakozás című előadásával.

Nagy öröm volt az idei MITEM-en a német színház hangsúlyos jelenléte: a Berliner Ensemble A kaukázusi krétaköre Michael Thalheimer rendezésében a kortárs német színház élvonalát képviseli, és ők hozták el Oliver Reese A bádogdobját is.

Ismét voltak határon túli magyar előadások: Sepsiszentgyörgyről a Bocsárdi László rendezte Alice, Újvidékről a Borisz Davidovics síremléke című előadás, Marosvásárhelyről pedig Zakariás Zalán rendezését, a Migránsoook avagy túlsúlyban a bárkánk című előadást láthatták a fesztivállátogatók.

A nézők találkozhattak négy arab előadással is, a fesztivál kuriózumaként egyaránt jelen voltak már emigrációban élő és a hazájukban dolgozó arab rendezők és társulatok is. Volt ingyenes Cseresznyéskert előadás a színház előtti téren, és jelen volt Parvathy Baul indiai együttese is.

A fesztivál három hete alatt idén is feliratozva vagy szinkrontolmácsolással mutatták be az előadásokat.

A Nemzeti Színház már a 2019-es MITEM-et szervezi, és a következő hetekben sem áll meg az élet, hiszen május 24-én mutatják be A Gömbfejűek és a csúcsfejűek című darabot Zsótér Sándor rendezésében.

Az előadásban először dolgozik együtt a rendező Udvaros Dorottyával, a főszerepet pedig Herczeg Péter egyetemi hallgató játssza.

A jövő héten fogadják a Nemzeti 2018/19-es évadának 100.000. nézőjét. A nyáron Kapolcson láthatja a közönség a Woyzecket és a János vitéz-missziót. Augusztus 18-án pedig „hazatér a Passió", azaz a csíksomlyói nyeregben mutatják be Vidnyánszky Attila Csíksomlyói passió című rendezését.

Az V. MITEM médiatámogatói az M5, a Pesti műsor, és az Origo voltak, a fesztiválról napi beszámolót a www.mitem.hu oldalon olvashatnak.