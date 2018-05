Május 2-án, szerdán kezdődik a Nagy-Szín-Pad!, azaz a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió tehetségmutató versenye. Ez lesz az ötödik megmérettetés, és a mai első elődöntőben az Apey & the Pea és az NB lép színpadra.

Szerda este, 20:00-kor az Apey and the Pea és az NB teljes koncertjével kezdődik a Nagy-Szín-Pad! 2018-as elődöntője. A közönség az Akvárium Klubban, valamint a Nagy-Szín-Pad! online felületein élőben is nézheti az előadókat, és az M2 Petőfi TV is a helyszínről jelentkezik a 4 este folyamán. A rajongók az elődöntők napján 20:00-tól

24 órán át szavazhatnak kedvenceikre,

de a 10 korábbi résztvevőből álló Nagy-Szín-Pad! CREW is értékeli majd a produkciókat. A május 11-i döntőbe 3 előadó juthat, közülük kerül majd ki a győztes, aki egy halom díj mellett idén a legnagyobb magyar fesztiválok nagyszínpadain léphet fel. Az ötödik Nagy-Szín-Pad!-ban népszerű, rendszeresen koncertező, és a Petőfi Rádió műsoraiban is gyakran szereplő előadók kapnak lehetőséget, hogy

az eddiginél jóval nagyobb ismertséghez jussanak.

A verseny kizárólag meghívásos alapon működik: résztvevőit száznál is több koncert- és fesztiválszervező, producer, újságíró és zenei szerkesztő ajánlása alapján a szervezők választották ki. Az idei Nagy-Szín-Pad! első elődöntőjében május 2-án, 20:00-tól az Apey & the Pea, majd 21:20-tól az NB ad teljes koncertet. Másnap Antonia Vai és a Soulwave, pénteken a Belau valamint a ByeAlex és a Slepp játszik, míg a szombati, utolsó elődöntőn az Amigod és a JETLAG bizonyíthat.

A Nagy-Szín-Pad! koncertsorozat idei érdekessége, hogy a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnöksége alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve, az egyes fordulók előtt a cseh Skyline, a szlovák Walter Schnitzelsson és a lengyel Lilly Hates Roses koncertezik majd az Akvárium Klubban. A helyszínre látogató közönség számára

fontos információ lehet,

hogy az elődöntőkre megvásárolt, sértetlen karszalagok, valamint a teljes rendezvénysorozatra váltott bérletek a döntőre is érvényesek. Az elődöntők és a döntő a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is teljes egészében nézhető lesz a rendezvény honlapján, a Nagy-Szín-Pad!, a Sziget Fesztivál, a Strand Fesztivál és a VOLT fesztivál facebookoldalán keresztül elérhető online streamen.