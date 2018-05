Kulka János az újrajátszott Szomszédokból tarthatja el magát

Kulka János több mint két évvel ezelőtti agyvérzése után még mindig nem tudott teljesen visszatérni, ami komoly bevételkiesést is jelent. A Bors kiderítette, miből tarthatja el magát a lábadozó színész.

Kulka Jánosnak 2016 áprilisában volt egy komoly agyvérzése, ami után meg is műtötték. A színész azóta folyamatosan lábadozik, volt néhány forgatási napja, de a teljes visszatérés még nem történt meg. Ez pedig komoly bevételkiesést jelent, így a Bors utánajárt, miből élhet meg egy olyan színész, aki két éve nincs színpadon. Az egyik jelentősebb forrás, hogy tagja a Katona József Színháznak, és így jár neki a közalkalmazotti bértábla szerinti fizetés, azonban a fellépések hiányában innen nem számíthat extrapénzre.

Azonban a jó 40 éves pályafutása alatt voltak olyan szereplései, amelyekből ma is számíthat bevételre. Ilyen az egykori Szomszédok és Életképek sorozat, amelyeket 2017-ben ismételtek is a tévében. Az Előadóművészi Jogvédő Iroda táblázata szerint a médiaszolgáltató jellegétől függően 1920 és 12 800 forint közötti percenkénti jogdíjat lehet felszámítani azokért a felvételekért, amelyeken a színész korábban szerepelt. Az ismétlések után akár több százezer forint is juthat Kulka Jánosnak.