Lukács László megkönnyezte, amikor a Metallica a budapesti koncertjén eljátszotta a Tankcsapda A legjobb méreg című számát. Lukács azt mondta, hogy ez nem a Tankcsapdának szólt, hanem az egész magyar rockzenének.

Amint azt korábban megírtuk, különleges meglepetéssek készült a Metallica a magyar közönségnek: Robert Trujillo basszusgitáros és Kirk Hammett gitáros eredeti szöveggel, tehát magyarul játszották el a Tankcsapda A legjobb méreg című számát április 5-én a Papp László Budapest Sportarénában. Az együttes már a koncert közben reagált a megtiszteltetésre a Facebookon, de most Lukács László azt is elmondta, hogy könnyekig meghatódott a koncerten. „Férfiasan bevallom, megkönnyeztem. Én, akire ez nem jellemző. Persze ezt a koncert előtt legurított whiskynek tulajdonítom” - mondta Lukács a Ripostnak.