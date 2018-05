Nyertes Zsuzsának már egy ideje magas a vérnyomása, de a napokban annyira rosszul lett, hogy azonnal orvoshoz kellett fordulnia, ráadásul éppen az egyik bemutató napján.

Nyertes Zsuzsa Csömörön, az Éless-Színben próbált a napokban, mikor annyira rosszul lett, hogy azonnal orvoshoz kellett fordulnia. A színésznő állítólag már jó ideje küzd a magas vérnyomásával, de most tarthatatlanná vált a helyzet.

Az aznap esti bemutatóra készültek, mikor nagyon rosszul lett. A Ripostnak egyik kollégája számolt be a rosszullétről: „nagyon megijedtem, amikor Zsuzsa elmesélte, mennyire rosszul lett. Délelőtt tizenegy óra körül kezdte el érezni, hogy valami nincs rendben vele. Még szerencse, hogy gyorsan elment az orvoshoz. Felírtak neki egy új gyógyszert, nagyon reméli, hogy ez használni fog. Azért is aggódtunk, mert mindez pont Zsuzsa új darabjának a bemutatója előtt történt, egy nagyon megfeszített próbafolyamat közben. [...] Ami különösen ijesztő, hogy éjszakánként a legmagasabb Zsuzsa vérnyomása, olyan is előfordult, hogy a 200/106-os értéket is meghaladta, igaz, akkor még egy másik fajta gyógyszert szedett, ami sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem csoda, hogy több kollégája is aggódik érte, hiszen Zsuzsa köztudottan maximalista, hajlamos túlhajtani magát, sokszor figyelmeztetni kell, hogy lassítson. Több színházban is játszik, rengeteg előadása van.”