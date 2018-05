Idén, június 27. és 30. között rendezik meg harmadik alkalommal a Double Rise Fesztivált Erdélyben. A szervezők a magyar könnyűzenei élet legnevesebb képviselőivel, népzenei és néptánc programokkal, színházi előadásokkal, közéleti beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és életmód udvarral várják a magyar közönséget a Székelykő lábánál, Torockón.

A Double Rise összművészeti fesztivált első alkalommal 2016-ban rendezték meg a Kolozsvártól nagyjából hatvan kilométerre fekvő, Europa Nostra-díjas Torockón. A Double Rise név, azaz a dupla felkelés egy különleges természeti jelenségre utal. Az év egy bizonyos időszakában, hajnalban előbb eltűnik, majd a Székelykő hasadékában újra felbukkan a nap.

„A páros napfelkelte, a település Európában egyedülálló értéknek számító épületei, a falubeliek vendégszeretete és a fesztiválozók, azaz a napfelkelők által teremtett hangulat egyedi atmoszférát kölcsönöz az eseménynek” - mondta Gazdag Balázs, a fesztivál főszervezője.

Fesztivál a természetben

Az erdélyi fiatalok körében nagyon népszerű a fesztivál, amit jól mutat, hogy tavaly már 25 000 látogató volt kíváncsi a napközbeni kulturális programokra és a hajnalig zsongó könnyűzenei helyszínekre. Gazdag Balázs azt is mondta, hogy „változás az előző évekhez képest, hogy

idén a nagyobb nyüzsgéssel járó programoknak

már nem Torockón, hanem egy, a település közvetlen szomszédságában található, külön erre a célra kialakított területen kerestünk helyet.”

A nagyszínpadon délután kezdődik a könnyűzenei program. Idén 17 magyar együttes lép majd fel, többek között a Quimby, a Tankcsapda, Lovasi András, az Irie Maffia, a Carbonfools, a Mary Popkids vagy a fesztivál idei himnuszát is jegyző Hiperkarma. A fesztiválhimnusz egyébként a Napsütötte Rész címet kapta és az idén novemberre várható ötödik Hiperkarma-album címadó dala is egyben. A nagyszínpados fellépők mellett nagyjából 50 népzenei és néptánccsoport, 40 dj, 3 színházi társulat lép fel, 6 komolyzenei koncert és slam poetry bajnokság is lesz.

Székelykő, a fekvő óriás

A szervezők nem titkolt célja, hogy az eddigi törzsközönség mellett szép lassan a teljes Kárpát-medencei magyarságot megszólítsák és bevezessék Erdély mondáinak, hagyományainak és természeti kincseinek világába.

Ezért egyre komolyabb infrastrukturális fejlesztést indítottak idén. Lesz megszervezett telekocsis lehetőség a könnyebb helyváltoztatás érdekében, aztán a környező településekről külön buszjáratokat idnítanak, de lesznek a környéket bemutató szervezett túrák is. Ezek mellett néptáncos és népzenei foglalkozásokkal, könyvbemutatókkal és művészeti kiállításokkal egészítik ki a programot.