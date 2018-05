Imádják az énekesnő legújabb, smink nélküli fotóját

Cardi B legtöbbször erős sminket visel, és a legdivatosabb cuccokban jár. A rapper ezúttal kivételt tett, és smink nélkül, kócosan is mutatta meg magát. A rajongói imádták a fotót, szerintük Cardi B így is gyönyörű.

Cardi B énekesnő megmutatta rajongóinak a természetes oldalát. Legújabb képén smink nélkül, kócosan csücsörít. A 25 éves bronxi rapper általában erős sminket visel, és a legdivatosabb cuccokban jár, de ezúttal kivételt tett.

A természetes hatású képe mellé a Get Up 10 című számából írt egy részletet: „üss ki kilencszer, de én tízszer is felállok, r.banc”. Cardi B egyébként éppen az első gyerekét várja

a szintén rapper vőlegényétől, Offsettől. Az énekesnő rajongói nem rémültek meg a smink nélküli fotótól, sőt, egyenesen imádták. Több kommentelő írta a rappernek, hogy gyönyörű, és maradjon ilyen természetes szépség.

