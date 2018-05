Igazi sztárparádé lesz Siófokon

Június végén nyit a siófoki Színpart, ahol koncertek, táncestek és különleges színházi előadások várják a közönséget a szabadtéri színpadon. A Színpart a maga több mint 1500 férőhelyével nemcsak a legnagyobb, hanem az egyik legmodernebb szabadtéri játszóhely is a Balatonnál. Az idei évad különlegessége, hogy Siófok idén ünnepli várossá válásának 50. évfordulóját.

Június végén nyit a siófoki Színpart, ahol koncertek, táncestek és különleges színházi előadások várják a közönséget a szabadtéri színpadon. Ez utóbbiakról a fővárosi színház, a Játékszín gondoskodik, és olyan sztárokat hoz el Siófokra, mint Szulák Andrea, Nagy Sándor, Dobó Kata, Szente Vajk és Puskás Peti. Emellett a Budapesti Operettszínház is bemutatja sikerdarabját, A chicagói hercegnőt és lesz Cseh Tamás emlékest is Rudolf Péterrel, Nagy-Kálózy Eszterrel és másokkal. A szezon egyik nagy durranása lesz a Gyöngyhajú lány című Omega-musical, az Experidance-től.

A siófoki Színpart a maga több mint 1500 férőhelyével nemcsak a legnagyobb, hanem az egyik legmodernebb szabadtéri játszóhely is a Balatonnál, június végétől augusztus végéig várja a közönséget. Az idei évad különlegessége, hogy Siófok idén ünnepli várossá válásának 50. évfordulóját, ezért szombatonként a budapesti Játékszín színházi színház összesen nyolc előadást szervez Siófokra, ezek közül három a Játékszín saját produkciója.

Júniusban 29-én egy zenei program indítja a sort, ekkor kerül műsorra a Gyöngyhajú lány balladája az Experidance Produkciótól. Az előadásban az Experidance táncosai musicalszínészekkel együtt egy fiatal lány felnőtté válásának történetét idézik meg, mindezt a legnagyobb Omega-slágerek alapján. Az Omega-musicalként is emlegetett darab többféle műfajt ötvöz, bemutatása pedig attól lesz aktuális, hogy főszereplője első nagy szerelmi csalódása után Siófokra utazik, hátha szép emlékeinek helyszíne enyhíteni tudja bánatát.

A Játékszín első darabja a július 7-én látható Primadonnák lesz, Nagy Sándor és Szente Vajk főszereplésével. A darabot Szirtes Tamás rendezte, a két népszerű színész két kevésbé népszerű, állástalan Shakespeare-színészt alakít, akik busás örökség fejében egy haldokló nő rokonainak adják ki magukat. Egy hét múlva, július 14-én pedig Ray Cooney és John Chapman világszerte ismert vígjátéka, a Kölcsönlakás érkezik Siófokra, amelyet az előző évadban mutatott be a Játékszín. Az előadásban igazi sztárparádét láthat a közönség: Szulák Andrea, Dobó Kata, Lévay Viktória, Erdélyi Tímea, Szabó Erika, Lengyel Tamás, Debreczeny Csaba, Molnár Áron és Klem Viktor keveredik egy rakás félreérthető helyzetbe egymással. A harmadik játékszínes darabot

a budapesti ősbemutató után vidéken először Siófokon láthatja a közönség, a Dog Story című darab július 28-án érkezik Siófokra. A Szirtes Tamás által rendezett amerikai musical romantikus, kutyás sztorijába a műfaj legújabb generációjának hazai képviselői, Foki Veronika, Tóth Angelika és Puskás Peti lépnek színpadra.

A három saját produkción kívül a Játékszín meghívására a Budapesti Operettszínház a Színparton is bemutatja a Siófokon született zeneszerző, Kálmán Imre darabját,A chicagói hercegnőt. A történet szerint az amerikai multimilliomosnő beleszeret egy elképzelt balkáni ország, a szegény Sylvaria trónörökösébe, és vagyonával megmenti a csőd szélére sodródott államot. A két külön világ találkozásából azonban számos konfliktus adódik, és a mű zenei világa is tükrözi a kultúrák találkozását. A klasszikus operett melódiák mellett jazz számok, illetve népzenei ihletettségű dalok is felcsendülnek. A chicagói hercegnőben Bordás Barbara, Homonnay Zsolt, Kalocsai Zsuzsa és Dancs Annamari is szerepel.

Szintén Siófokra látogat a Soproni Petőfi Színház társulata Sing Sing Sing című musical show-jával, és látható lesz a PS produkció Sakk (Chess) című musicalje is. Ezen kívül Hernádi Judit önálló estje, a Hernádi pont és egy Cseh Tamás-emlékest lesz műsoron augusztusban, amelyben Für Anikó, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Kálloy Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor és Rudolf Péter is színpadra áll.

A Játékszín által szervezett hétvégi programok mellett hétköznaponként táncprodukciók, bűvészshow és könnyűzenei koncertek is lesznek a Színparton.

Júliusban Siófokon mutatja be új lemezét Szulák Andrea, augusztusban pedig Fenyő Miklós és Charlie lép fel, illetve érkeznek a Rocklegendák, azaz Vikidál Gyula, Varga Miklós és Janicsák István is. Bár a legtöbb program július-augusztusban lesz, de a Színpart évada már június 23-án elindul, egy ingyenes Nótaesttel.