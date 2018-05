Megváltoztatták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia szabályzatát. Az új szabályzat lehetővé teszi, hogy az akadémia tagja írásban lemondhasson, és elhagyhassa a testületet. Azokat a tagokat, akik két évig nem vesznek részt az akadémia munkájában, ugyancsak lemondottként kezelik.

Megváltoztatták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia szabályzatát. A tagság státusával kapcsolatos új szabályozást XVI. Károly Gusztáv svéd király, az akadémia patrónusa is jóváhagyta. Ahogy azt korábban megírtuk, a Svéd Akadémia működési szabályainak felülvizsgálatát az egyik akadémiai tag körüli botrány miatt indították. A testületet áprilisban alapjaiban rázta meg, amikor kiderült, hogy Katarina Frostenson költő, az akadémia egyik tagja és férje, Jean-Claude Arnault súlyos vádakban érintett. A fotós férjről kiderült, hogy hosszú évek óta számos nőt molesztált, továbbá köze van a Nobel-díjazottak nevének idő előtti kiszivárogtatásához, a költőnő pedig eltitkolta, hogy érdekeltsége van egy feladatával összeegyeztethetetlen vállalkozásban. A botrány kitörése óta az akadémia nyolc tagja, köztük az elnök, Sara Darius is lemondott, aki az 1786-ban alapított testület első női vezetője volt. A Svéd Akadémia tagjai mindeddig életük végéig maradtak a testületben. Az új szabályzat lehetővé teszi, hogy az akadémia tagja írásban lemondhasson, és elhagyhassa a testületet. Azokat a tagokat, akik két évig nem vesznek részt az akadémia munkájában, ugyancsak lemondottként kezelik. A király a közlemény szerint mély aggodalommal követte az utóbbi időben az akadémia körül kialakult áldatlan állapotot. „Helyre kell állítani a Svéd Akadémia működőképességét és az iránta való bizalmat” - írta a királyi udvar közleménye. Az akadémia novemberben bízott meg egy ügyvédi irodát azzal, hogy vizsgálja ki az Arnault elleni szexuális zaklatási vádakat, mivel 18 nő állította, hogy molesztálta őket, visszaélt helyzetével és megengedhetetlenül viselkedett velük. A fotós tagadta a gyanúsításokat. Frostensonnal szemben az a vád merült fel, hogy megszegte az összeférhetetlenség szabályait, mivel nem jelentette be, hogy férjével együtt társtulajdonosa egy olyan vállalkozásnak, amely korábban az akadémiától kapott finanszírozási forrásokat. A svéd rádió közben úgy értesült, az akadémia pénteken dönt arról, hogy a botrányok fényében egy évvel elhalasztják-e az idei irodalmi Nobel-díj átadását.