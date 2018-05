Szandi három napig volt kómában egy lovasbaleset miatt

Egy ijedős csikóval ment ki gyakorolni Szandi 25 évvel ezelőtt. A ló egyedül ment vissza az istállóba, emiatt azonnal keresni kezdték a 17 éves énekesnőt. Fél óra múlva a földön fekve találták meg.

Tizenhét évesen három napig volt kómában Szandi egy komolyabb lovasbaleset után. Sokáig küzdött a megvadult csikóval, aki a pályán kívül dobta le magáról az énekesnőt. A többieknek akkor tűnt fel, hogy baj lehet, mikor a ló egyedül érkezett meg az istállóba. Szandit azonnal keresni kezdték, és fél óra kellett hozzá, hogy megtalálják. Ekkor már a mentők is ott voltak, és egyből kórházba is vitték, ahol kiderült, hogy súlyos agyi sérülései voltak az eséstől.

Csak egy évvel később, az agyi bevérzések teljes felszívódása után ült csak lóra, és a korábbi, magabiztos lazaság eltűnt. Félt. Pedig a mostani, 25 évvel később Facebook-beszámolójából kiderült, hogy éppen abban az időben gondolta úgy, hogy 17 évesen, 4 nagylemez után

abbahagyja az éneklést,

hogy versenyszerűen lovagolhasson. Azt írta, „egyenesen ott tartottam, hogy az éneklést is abbahagynám a galoppért. Akkor éreztem magam a legnagyobb biztonságban, és

akkor voltam a legboldogabb, amikor nyeregben ültem.

Pedig lehetett volna továbbra is lovagolni, lovagolgatni, de én nem ez a típus vagyok... Vagy teljesen vagy sehogyse'.”

Szandi azt is elárulta, hogy balesete „szinte órára pontosan Szeles Mónika, egykori világranglista vezető teniszezőnőnket ért támadással egy időben történt. Ezután, mint ahogyan az ő élete is, az enyém is megváltozott. Hiszem, hogy ez a jó Isten figyelmeztetése volt...” - írta a bejegyzésében az énekesnő.