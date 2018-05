Mai napig tartja magát a pletyka, ami arról szól, hogy az olasz színésznő, Sophia Loren és a

rock and roll királya, Elvis Presley az ötvenes éves közepén egymásba szerettek.

Sophia Loren és az akkor már világhírű Elvis Presley 1958-ban, Hollywoodban találkoztak először. Állítólag a Paramount filmgyár stúdiójában akadtak össze. Elvis abban az évben forgatta a magyar származásó Michael Curtiz rendezte King Creole című filmet, amelynek főszerepét kapta. Az elmondások szerint Sophia Loren volt az, aki

megtette az első lépést.

Meglátta a stúdióban, odasietett hozzá, és nyomban be is mutatkozott neki. Sophia Lorennek alig volt ideje abban az időben, rengeteget forgatott: évente átlagosan három film készült a főszereplésével. Neve akkor már a tengerentúlon is ismert volt, és nem csupán azért, mert producer férje, Carlo Ponti mindent megtett a felesége hírnevéért. És állítólag a családja és barátai nélkül kifejezetten egyedül érezte magát Hollywoodban. Egy közeli ismerőse azt mondta erről, hogy Elvis Presleyvel próbálta pótolni az űrt..

Egyes pletykák szerint Elvisnek is nagyon tetszett Loren lenyűgözte a humora és a szépsége, de a körülmények, elsősorban a színésznő házassága miatt

nem alakult ki viszony közöttük.

Barátként tartották a kapcsolatot egészen Elvis haláláig. Érdekes, hogy még mindig többen megkérdőjelezik a köztük kialakult érzelem létét, még erotikától túlfűtött, közös képeiket ismerve is, pedig az alábbi képen nem tűnik olyan ártatlannak az a fülbe súgás, csókolás.

Tény, hogy Presleyt sok színésznővel boronálták össze, ahogy Loren szerelmi élete is állandó témát adott a pletykalapoknak. Az jó kérdés, hogy vajon Elvis és Sophia Loren elképzelhető kalandjáról fog-e beszélni egykori felesége, Priscilla Presley a budapesti szimfonikus koncerten június elején.