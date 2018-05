Koncz Gábor már az öngyilkosságra is gondolt

Koncz Gábort két éve műtétték, és a nehéz lábadozás időszakában nagyon mélyen volt. Azóta talpra állt, és azt is elárulta, mi teszi leginkább boldoggá.

Koncz Gábor egy éve tért vissza a színpadra, ami nagyon sokat segített neki a gyógyulásban. A színészt ugyanis 2016-ban operálták gerincsérvvel, és elmondása szerint pokoli volt az az egy, fájdalmakkal teli év. A 79 éves Koncz Gábor mindig is nagyon aktív életet élt, így a fájdalmak mellett a tehetetlenség is nagyon zavarta. A Ripostnak most elmondta, hogy voltak olyan pillanatok, mikor úgy érezte,

véget kell vetnie a szenvedésnek.

Erről azt mondta, „már szégyellem a negatív gondolataimat, de emberpróbáló hónapokat éltem át. De ne is beszéljünk többet erről, most már csak előre nézek. Amióta visszatértem a színpadra, szerencsére nagyon elfoglalt vagyok.

De már várom a szünetet, hogy többet legyek a családommal,

és élvezhessem a kertemet, ami már most gyönyörű. Még kertészeket is kerestem az interneten, kijött két pesti srác, azt sem tudták mihez kezdjenek. Elküldtem őket, inkább hívtam két vidéki barátomat, ők jöttek segíteni, megmetszették a fáimat, kész lett a sziklakert is. És ami még nagyon boldoggá tesz, hogy mivel gyermekkoromban egyik kedvencem volt lila akác, így mi is ültettünk. Most virágzik, jó ránézni.”

De, nem csak a telkével vannak tervei Koncz Gábornak, hanem a családjával is. Azt mondta, „akkor érzem jól magam, ha itt vannak velem a lányaim, meg a két unokám. Az ötéves fiúk majd nagyokat játszanak az udvaron a kutyákkal, meg horgászunk majd a telken lévő tóban. Szeretem látni a boldogságot az arcukon, amikor kifogunk egy halat. Sőt, alig várom, hogy vízre tegyük a motorcsónakomat. És van még egy nagy vágyam a nyárra. Másfél éves kihagyás után, szeretnék újra felülni a lovamra. Persze ez most még csak ambíció, aztán vagy összejön vagy nem. Mindenesetre tervben van! Úgy érzem magam most, mint aki hosszú idő után feljön a víz alól.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!