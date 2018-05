Radics Gigi világsztárral lép fel Budapesten

Radics Gigi egyelőre titokzatoskodik azzal kapcsolatban, hogy milyen meglepetéssel készül a világhírű jazz-zenész és producer, Quincy Jones budapesti, arénás koncertjén.

Radics – Gigi elmondása szerint – élete legkeményebb évén van túl. A Best Magazinnak azt mondta, „az X-Faktor, az új albumom és mellette a sok fellépés rengeteg energiát kivett belőlem”. A fáradalmakat az Egyesült Államokban pihente ki egy két és fél hónapos szünettel. A kikapcsolódás mellett állítólag a nyelvtanulásra is koncentrált, és igyekezett minél több zenével megismerkedni. Azt mondta, a legnagyobb kinti élmény az volt, hogy

ott lehetett Quincy Jones születésnapi buliján.

Olyan világhírű emberekkel találkozhatott, mint Naomi Campbell, de persze voltak ott zenészek is. Radics Gigi találkozott Stevie Wonderre és Jay-Z-vel is. Erről azt mondta, „ott álltam ezek között az emberek között, és azt kérdeztem magamtól: hova keveredett ez az endrefalvi kislány?” Azt mondta, „kicsit idegennek éreztem ott magam, de aztán ez az érzés hamar elpárolgott:

az ünnepelt nagy örömmel fogadott.

Stevie Wonder pedig pont mellette állt, vele különben találkoztam már régebben. Hihetetlen volt, mikor azt mondta, örül, hogy újra találkozunk.” Quincy Jones két koncertet ad idén Európában, és az egyik Budapesten lesz. A zenész 85. születésnapját ünnepli majd július 16-án a Papp László Budapest Sportarénában. A koncerten fellép Radics Gigi is, aki elmondta, hogy „egy igazi sztárral is duettet énekelhetek majd, de hogy ki ő, azt egyelőre nem árulhatom el”.