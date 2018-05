Vastag Csaba korszakváltás előtt áll

A vasárnapi Sláger Téma vendégei Vastag Csaba háromszoros Fonogram-díjas énekes és Solti Ádám színész lesznek. A május 6-án 20 órától hallható műsorból kiderül, hogy nemcsak az a bizonyos zenei tehetségkutató és annak is ugyanazon évadja, hanem a tánc, a színház és még a sorozatszerepek is összekötik kettejüket.

Május 6-án a Sláger Téma első órájának vendége az X-Faktor-győztes, háromszoros Fonogram-díjas Vastag Csaba lesz, aki eddigi pályafutásának összegzésére készül május 12-én a Kongresszusi Központban.

A műsorból kiderül, miért is lesz korszakváltó karrierjében a NEON címet viselő nagykoncert. A Sláger Témában elárulja, kikkel írta új vagy még eddig ki nem adott dalait, amelyek közül több a jövő szombati koncerten debütálhat, illetve az új nagylemezére is felkerülhet.

A Sláger Témában aztán 21 órától Solti Ádámmal beszélget Kalmár Tibor. Akiről kiderül, miért is oly meglepő, hogy először a táncművészeti pályát választotta, ahogy az is, fura módon inkább színészi karrierjét indította be hazánk egyik legnépszerűbb televíziós zenei tehetségkutatója. A Barátok közt sztárja arról is mesél majd, milyen lesz a szerepe a Hófehérke-musical hercegeként. De még arra is fény derül, ki volt az, aki beajánlotta őt musicalszínésznek.