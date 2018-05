Kim Kardashian el akar válni rapper férjétől, a napokban ügyvédekkel konzultált, visszaköltözött az anyjához, és a gyerekeit is magával vitte. Férjét, Kanye Westet korábban már kezelték pszichiátrián, de a jelek szerint most újra gondok vannak.

Kim Kardashian és Kanye West házassága nem a harmóniáról és a békéről volt híres, már korábban is pletykáltak a válásukról. Most azonban szinte biztos, hogy nagy a baj: Kim Kardashian már el is költözött otthonról három gyerekével, és egy válóperes ügyvédet is felkeresett már.

Kim Kardashian állítólag az anyjához költözött, és magával vitte a gyerekeiket is. Férjét, Kanye Westet korábban már kezelték pszichiátrián, de a jelek szerint most újra gondok vannak. Nemrég a rapper visszatért a Twitterre, ahol filozófia könyvet kezdett el írni, saját elméleteit osztja meg követőivel.

Ez még nem lenne válóok, csakhogy a rapper kiszámíthatatlan, földönkívülinek, leendő elnöknek képzeli magát, üldözési mániája van, és olyan nézeteket támogat, amelyek végképp kiborították feleségét. A házaspár már korábban is külön szobában aludt, de most Kim Kardashian komolyabb lépéseket tett. A Life and Style Magazin azt írja, hogy elindítja a válást.