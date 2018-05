Qka MC és Ricsipí új számmal támadnak

Elindult a tanév végi hajrá. Már csak pár hét van arra, hogy minden jegy görbüljön és a jó jegyek még jobbak legyenek. A kemény tanév után minden gyerek megérdemli a vakációt, így nem véletlen, hogy erről is szól az Animal Cannibals legújabb slágergyanús dala.

A klip elkészítésében egyébként a People Team Alapítvány segédkezett, melynek nyári táboraiban a srácok minden évben fellépnek és hatalmas koncertet adnak, így pontosan tudják, mit is jelent a gyerekeknek a vakáció. De az előadók köszönetet mondtak a zuglói Jókai Mór Általános Iskola önkéntes szereplőinek és Danyiné Koncz Mariannak is a rengeteg segítséget! Akit a szöveg is érdekel, annak idemásoljuk, hogy könnyebb legyen megtalálni:

Indul a vakáció!

Refr:

A sulinak vége, bizi a kézbe'

Indul a va-va-va-vakáció.

Kiáltsd az égbe, mert várod egy éve,

Hogy Tá-tá-tá-táborba menni Yo!

Versenyek, nevetés, rengeteg lazulás

A le-le-le legjobb a számunkra.

A társaság és program nagyon ász.

Így találok ba-ba-barátokra.

1)

A naptárban nyár van, az iskolában

Még padban a diák, de lélekben szárnyal

A táblán a szó, már-már kiolvasható:

Ó-IÓ-CIÓ VAKÁCIÓ!

A szünidő a startvonalra áll,

Irány a megérdemelt pihenés, mondjuk a nagyinál.

De hívhat a hegy, az erdő, a tenger

A hétvégi nyaraló, medence kerttel.

Nem-nem-nem, ezek is remekek,

De, ahová mi megyünk, az sokkal szuperebb.

Táborozunk, mint rengeteg gyerek.

Egy-két hetet itt bőven elleszek.

Jön a tesóm, és pár haver. Ja.

Csomagolunk, a táska full-ra.

Megpakolva, de nem is ez a lényeg.

Ami ide kell, a lelkesedésed.

Refr.

2)

Nyár csak egyszer van évente!

Gyűjts élményt egy életre!

A fantáziádat ne fékezd le!

Kapd el a fonalat, érezd be!

Mert unalmas magammal otthon lenni.

Táborba-ba kéne menni!

Anyu passzolj le!

A dátumot a naptárba karcold be!

Egy hétre vagy kettőre lelécelek.

Ezen a helyen leszek elégedett.

Itt nem zavar senkit, ha a grimaszt tolom,

Az itt létemet kimi-kimaxolom.

Kicsit pihenés is, de inkább kaland.

Fiúk meg lányok! Mindent szabad!

Remélem, lesz, aki szponzorál.

Fizessen be jövőre is édesapám!

Refr.