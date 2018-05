Adele rajong a Titanic-ért, ezért a harmincadik születésnapján minden az 1997-es filmről szólt. Az énekesnő a női főszereplő, Kate Winslet által megformál Rose karakterének öltözött. A vendégek ajándék mentőmellényt is kaptak, Adele pedig azt írta, élete legjobb éjszakája volt.

Titanic témájú bulival ünnepelte harmincadik születésnapját Adele. Ahogy azt korábban megírtuk, az énekesnőnek május 5-én volt a születésnapja. Születésnapi bulijáról három fényképet is megosztott az Instagram-oldalán, az este témája az 1997-ben készült Titanic című film volt,Adele pedig a főszereplő, Kate Winslet, pontosabban az általa megformált szereplő, Rose bőrébe bújt. Adele azt írta, hogy élete legjobb estéje volt a Titanic-buli. Az énekesnő az első képen a lépcső tetején áll, a ruhája és a haja is olyan, mintha a filmből lépett volna ki. A második képen egy autóban ül, a harmadik fotón pedig önfeledten táncol. Ezen a képen már egy 30-as számmal ellátott mentőmellényt is viselt,

ilyet egyébként minden vendég kapott a buliban, és haza is vihették emlékbe.

