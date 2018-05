Iggy Azalea bikinis képekkel jelzi, hogy megjött a nyár. Legalábbis Los Angelesbe biztosan. A zenész ott él, és ott készíttetett magáról néhány medenceszéli képet.

Az Ausztráliában született és felnőtt Iggy Azalea már jó ideje az Egyesült Államokban él, ahová bevallottan azért költözött még 16 évesen, hogy rapperkarrierjét elindítsa. Nos,

a taktika bevált,

mert mondhatjuk, hogy jó úton jár a hölgy. Legutóbb például a Land Rovertől kapott egy hatalmas terepjárót. Persze a zenéit hallgatják, tavaly a Szigetre is eljött, igaz, Rita Ora helyett ugrott be, de a lényeg, hogy itt volt. Zenéje mellett jellegzetes megjelenéséről is ismert. Alakja több műtéti beavatkozással változott meg az elmúlt években. Többen vádolták meg azzal, hogy

a tompora méretét is megnöveltette,

erről azonban nincs hiteles adat, így ki-ki hagyatkozzon a saját – főleg az előtte-utána képeken alapuló – véleményére. A mellnagyobbításról már korábban vallott, és az arcán is voltak beavatkozások. A legutóbbi nagyobb változás pedig az, hogy a már-már védjegyévé vált nagyon hosszú szőke haját jócskán megkurtította. Ennek örömére feltett néhány fürdőruhás képet az Instagramra új frizurájával.

Néhány órával ezek előtt, hétfőn tett fel vadabb képeket, lapozzon!